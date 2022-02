Çocukların elinde silah değil kalem olsun!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Help Me Yardım Derneği Almanya’dan Türkiye’ye yardım eli köprüsü kurarak yardıma muhtaç ailelere ulaştı.

Help Me Türkiye; Mardin, Kızıltepe, Artuklu ilçeleri ve Ömerli ile Cevizlik köylerine giderek oradaki şehit çocuklarına bizzat yardım eli uzattılar. Siirt Şirvan, Kurtalan ve Van’ın Gevaş bölgesinde bulunan şehit, yetim ve yardıma muhtaç 600’e yakın çocuğa yardım eli uzatan Help Me Yardım Derneği yöneticileri Harunul Reşit Şengönül ve İlhan Ergincan, Mardin Valisi, Mardin Kızıltepe Kaymakamı, Kurtalan Kaymakamı, Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Mardin Güvenlik Koruyucu ve Şehit Aileleri Derneğini de ziyaret ederek yardıma muhtaç çocuklar ve talepler hakkında bilgi aldılar.

“Çocuklar her zaman gülsün ve mutlu olsun!”

Yapılacak yardımların artarak devam edeceğini belirten Help Me Yardım Derneği yöneticileri İlhan Ergincan ve Harunul Reşit Şengönül, “Çocukların ısınmadığı bir dünya istemiyoruz. Çocuklar her zaman gülsün ve mutlu olsun diye Doğu projemizde 4 bin km yol yaparak onların yanında yer aldık. Amacımız Doğu ve Güneydoğu’da çocukların ellerinde silahlar ile PKK’nın yanına çekilmesin, onların ellerinde her daim eğitim araçları ve oyuncaklar olsun. Devletimiz ve biz yardım sivil toplum kuruluşları olarak her daim onların yanında olduğumuzu göstererek onlara sahip çıktığımızı göstermektir. Help Me Yardım Derneği olarak 700 çocuk projesine destek olan hayırseverlere iş adamlarına ve gittiğimiz her yerde bize değer gösteren, ilgilenen tüm dostlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.