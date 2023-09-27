Çocukların bulduğu roket patladı: 9 ölü!
Pakistan'ın Sind eyaletinde çocukları bulup eve getirdiği roketatar havanın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Sind eyaletinde çocukları bulup eve getirdiği roketatar havanın patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Olay, Sind eyaletine bağlı Kashmore şehrinin Kandhkot bölgesinde meydana geldi.
Yerel medyaya göre çocuklar, bölgede oyun oynadıkları sırada bir roketatar havanı bulup eve getirdi. Aile fertlerinin havanı kurcalaması sonucu patlamada meydana geldi. Patlamada 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolluk kuvvetlerin olay yerini kordon altına alarak inceleme başlattı.
Yetkililer, havanın bölgeye nasıl geldiğini bulmak için çalışma başlattı. (İLKHA)
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