Çocukların bayram kutlamaları oluşturulan posterlerle sergilendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Ordu’da bir ilkokulun duvarlarına öğrencilerin evlerinde yaptıkları kutlamalarının fotoğraflarından oluşan posterler asıldı.

100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını tüm dünya çocuklarına armağan etmesi her yıl tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanırken, bu yıl korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle çocuklar bayramlarını evlerinde geçirdi. Bu anlamlı yılın 100’üncü yılında öğrenciler, velileri ile birlikte kutlamalarını evlerinde yaparken, Ordu Altınordu İlkokulu öğretmenleri ve idarecileri tarafından bir proje hayata geçirildi. Salgın nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilerin, evlerinde kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları oluşturulan dev posterlerle okulun duvarlarına asıldı.

Ordu Altınordu İlkokulu Müdürü Güngör Uçar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrencilerin evlerinde yaptıkları etkinlikleri oluşturdukları dev posterler ile sergilediklerini ifade ederek, “Elbette gönüllerimiz çocuklarımız da el ele tutuşarak, onların gözlerindeki mutluluğu hissederek bugünü yaşamak isterdik, fakat onların sağlığını her şeyden önce geldiği bilinciyle biz yine de onların kalplerindeki sevgiyi ve bu güzel bayramın neşesini yüreklerimizde hissediyoruz. Bize çeşitli yollarla kutlama fotoğraflarından oluşan büyük posterlerle okulumuzun duvarlarını süsledik. Çünkü bu okulun gerçek sahipleri bir şekilde bu bayramda yine burada olmalı diye düşündük” dedi.