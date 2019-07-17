0553 313 94 23

Çocukların ay gözlemi heyecanı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle “Geleceği Kodlayan 65 Vanlı” projesi kapsamında Edremit’te bir araya gelen çocuklar, ay gözlemi yapmanın heyecanını yaşadı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43
Çocukların ay gözlemi heyecanı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle “Geleceği Kodlayan 65 Vanlı” projesi kapsamında Edremit’te bir araya gelen çocuklar, ay gözlemi yapmanın heyecanını yaşadı.


DAKA desteğiyle Türkiye Bilişim Derneği tarafından yürütülen “Geleceği Kodlayan 65 Vanlı” projesi kapsamında eğitim gören çocuklar, teleskopla ay ve Jüpiter gözlemi yaptı. Edremit ilçesinde aileleriyle birlikte bir araya gelen çocuklar, kurulan teleskoptan ayı daha yakından görme fırsatı yakaladı. Teleskopla gökyüzündeki görsel şöleni izleyen çocuklar, ay ve gökyüzündeki diğer cisimler hakkında bilgi edinmenin mutluluğunu yaşadı.


İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal, teleskopla ay gözlemi yaparken aynı zamanda Jüpiter’e de baktıklarını belirtti. Animasyon ve fotoğraflardan görmektense çocuklar için teleskopla gözlem yapmanın daha güzel olduğuna dikkat çeken Astrofizikçi Topal, gözlem yapan öğrencilerin çok heyecanlı olduğunu ifade etti.


Teleskopla aydaki kraterleri yakın bir şekilde görme fırsatı yakaladığını dile getiren Muhammed Emin Varhan isimli öğrenci ise gözlem sırasında eğitimcilere sorular sorarak, ay konusundaki bilgilerini artırdığını söyledi.


Hayrunnisa Erdemir isimli bir diğer öğrenci de teleskopla gökyüzü gözlemi yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, gözlem sırasında bilgisine bilgi kattığını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan’da muhalifler ve askeri konsey iktidarı paylaşacak
    1. Sudan’da muhalifler ve askeri konsey..
    2. GRAFİKLİ - İsrail'in Kudüs'ü..
    3. Aliağaspor FK’da Polat Çetin gitti,..
    4. FETÖ'ye Bylock operasyonu! Çok sayıda..
    5. Meclis'te paylaşıldı... Mavi Balina'da..
    6. Tütüncü, yaz kurslarındaki gençler ve..
    7. Samsun, Türkiye’nin sebze ve meyve..
    8. Doru ve Karatay’ın maceraları..
    9. Park halindeki aracın içinden çanta..
    10. Endemik bitkiler, Türkiye’nin ilk Doku..
    11. Ayaklarını direksiyona uzatarak ölümü..
    12. Eski Microsoft çalışanı "dijital..
    13. Brezilya'da sahte lüks araç üreten..
    14. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yeni..
    15. Bakan Kasapoğlu önce gençlerle..
    16. Bu kafe doyururken eğitiyor
    17. Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
    18. Sakarya sahillerinde 47 günde 363 kişi..
    19. İran'dan Pompeo'ya "balistik füze"..
    20. Dilencinin üzerinden servet çıktı
    21. 27 yıl sonra Malkara’ya ilk kez kadın..
    22. Büyükşehir’den Varsak Yaylasına otobüs..
    23. Arpa balyası yüklü traktör devrildi, 1..
    24. Hisarcık’ta Kur’an-ı Kerim’i Güzel..
    25. Yarım asırdır 75 derecelik ateşin..
    26. Brezilya'daki polis operasyonları
    27. Türkiye’den Danone global yönetimine..
    28. Dereköy’de hayır yemeği
    29. Başkan Akağaç: Dumlupınar ilçemiz Türk..
    30. Kaymakam Okatan, fotoğrafçılığa merak..
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!