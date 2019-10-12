‘Çocuklarımızı şehitlik şuuruyla yetiştirelim’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukların ve gençlerin, şehitlik ve gazilik ruhuyla yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, “Eğer bu en mukaddes kavramlarımızı çocuklarımıza, gençlerimize öğretirsek, onları bu çizgide yetiştirirsek, inşallah vatanımız, devletimiz, milletimiz ilelebet payidar olacaktır” dedi. Muğla’da ziyaretlerde bulunan Sıtkı Koçman Üniversitesi Camii’nde cuma hutbesi verenAli Erbaş, şunları dile getirdi: “Sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütlerine, şer odaklarına karşı Rabb’im, başta sizlerin ve hepimizin, milletimizin yardımcısı olsun. Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler hiçbir zaman bu emellerinden vazgeçmedi. Vatanımıza göz dikenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkûmdur.”