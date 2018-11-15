Çocuklarımızdaki diş sağlığı bütün bir beden sağlığı demek



0-18 yaş aralığında yapılacak koruyucu ve önleyici tedavilerle hem maddi hem de manevi olarak yarar sağlayabiliriz.

Düzenli hekim kontrolü, yapılan dolgular, çocuğun hekim ile ilişkisinden kaynaklanan bilinçlenme, diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması çocuğun ileriki yaşlarda rahat etmesini sağlar.

Çocukluk çağında diş hekimi ile kurulan diyalog çocuğun, hayatı boyunca rahat etmesi demek..

Herhangi bir problem olmadan da diş hekimi muayenesi çocuğun ortama alışmasını sağlar. Düzenli olarak gittiği bir muayenehane, iyi ilişki kurduğu bir diş hekimi onu pek çok problemden kurtarır.

GENEL SAĞLIĞI ETKİLER

Ağız ve diş sağlığı çocuğun beslenmesini etkileyebilir.Çocuk sert besinler yemekten kaçar, yemekten sonra oluşan gıda sıkışmaları ağrılara sebep olur. Çocuk için yemek yemek bir eziyet haline gelir.

Sürekli enfekte dişler, çocuğun genel sağlığı için çok sakıncalıdır.

Çürüklerin bulunması, sık sık antibiyotik kullanması doğru değil. Onun için çekimlerden sonra dişsiz kalan çocuk yemek yiyemez. Çocuğun hem vücut sağlığını hem de psikolojisini olumsuz etkiler.

Kontrol altında tutulan çocuğun süt dişlerinde oluşan çürüklerin erken tesbiti sorun büyümeden tedavi şansı verir. 6 yaş civarında süren sürekli azı dişlerinin çürükten korunması çürümesi engellenebilir.

12-13 YAŞINA KADAR

Çene kemiğinin gelişimindeki bozukluklar erken tespit edilirse daha kısa ve basit tedbirlerle sorunların büyümesi önlenebilir. İhmal edilir ve önemsenmezse ileriki yaşlarda kısmen tedaviyle ya da maalesef ameliyatlarla düzeltilebilir.

Süt dişlerini erken dönemde kaybeden çocuklarda yer tutucu uygulanmaz ise sürekli dişlerin çene kemiğinde dizilişi gelecekte bozulacağından, ciddi sıkıntılar duyacaktır.



Bu maddi kayıpların yanı sıra zaman kaybına da sebep olur.

Çocuklarda 12-13 yaş sürekli dişlerin ağız içinde tamamen yer aldığı dönemdir. Çene kemiğine müdahaleler bu zamandan önce yapılmalıdır.

Çürük neden olur? Çaresi nedir?

Ağızda bulunan bakterilerden oluşan bakteri plağı, şekerli ve unlu yiyeceklerin ağızda kalan artıklarından asit oluşur. Bu asitler, dişlerin mineral dokusunu çözerek dişin minesinin bozulmasına ve sonuçta da diş çürüğünün başlamasına ve oyuklara sebep olmaktadırlar.

Kimlerde daha çok çürük olur?

Şekerli ve unlu yiyeceklerle bakterilerin buluşması sonucunda çürükler oluştuğuna göre herkes için bir tehlike var demektir.



Tükürük akışını ve miktarını azaltan hastalıklar ya da ilaçlar da çürük oluşumunu hızlandırmaktadırlar. Tükürük akışını arttırdığı için "şekersiz sakız" yararlıdır.

Diş çürüğü önlenebilir mi?

Sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce dişlerin fırçalanması ve hergün diş ipliğinin düzenli kullanılması en etkili yoldur. Yiyecek artıkları en çok dişlerin çiğneme yüzeylerindeki girintilerde ve dişlerin birbirine değdiği ara yüzeylerde biriktiği için, diş fırçaları küçük başlı seçilmelidir. Dişlerin iç yüzeyleri, dış yüzeyleri, çiğneyici yüzeyleri ve dilin üstü fırçalanmalı ve ara yüzlerde diş ipliği kullanılmalıdır.

Fırçalar, orta derecede sert ya da yumuşak kıllı olmalı ve belirli aralıklarda değiştirilmelidirler.

Fırça kıllarının aşınmamış olması ve bakteri taşımayacak bir şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Asla başkasının diş fırçası kullanılmamalıdır.

Şekerli yiyecekleri ana öğünlerde tüketmeye çalışmak ve yemek aralarında bir şey yememeye gayret etmek de diğer bir önlemdir.

EN DOĞAL DİŞ MACUNU

Eşit miktardaki su, elma sirkesi ve -dikkat tamamen erimiş- karbonat karışımı hem ağızda, diş aralarında bakteri yaşamasını önler hem de en yararlı diş macunu yerine geçer.