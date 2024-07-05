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Yerel Çocukları toprağa gömerek kurtardılar!
Yerel

Çocukları toprağa gömerek kurtardılar!

Yeniakit Publisher
2024-07-05 09:33:00 -

Iğdır'da hayvan otlatan 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü. Çocuklara yardıma gidenler toprağa gömerek kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı.

Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralandı.

Yardıma giden köylüler ambulansı beklerken çocukları toprağa gömdüler.

Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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