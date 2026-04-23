Çocukları tıraş ederek 23 Nisan hediyesi verdi

YALOVA’da berber Mehdi Kabak (25), gün boyu dükkanına gelen çocukları ücretsiz tıraş ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken; Yalova’da berber Mehdi Kabak, çocuklara ücretsiz tıraş hizmeti vererek bayram sevincine ortak oluyor. Sanal medyadan çocukları ücretsiz tıraş edeceğini duyuran Kabak’ın, 23 Nisan hediyesi yoğun ilgi gördü. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından böyle bir karar alarak çocukları mutlu etmek istediğini belirten Mehdi Kabak, "Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı hepimiz çok üzüldük. Bu sebepten dolayı ve Çocuk Bayramı olmasıyla da bugünü tamamen çocuklarımıza ayırarak yaklaşık 200 çocuğumuzu ücretsiz tıraş edeceğiz. Umarım herkes bizden örnek alır. Yoğunluk oluştu yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

'UMARIM ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ HEP BÖYLE GÜLER'

Berber dükkanına tıraş olması için yeğenini getiren Serkan Kabak, “Güzel bir uygulama olmuş. Üzücü olaylar yaşadık. 23 Nisan olması sebebiyle de böyle bir organizasyonun yapılması güzel oldu. Umarım çocuklarımızın yüzü hep böyle güler. Bu şekilde acı olaylar yaşamayız. Sıra bekliyoruz biz de. Çocuklar için de ayrı bir neşe oldu. Burada yaşıtlarıyla birlikte tıraş olması güzel bir olay. Bu tür güzel şeylere ihtiyacımız var" diye konuştu.

‘OKULLARDAKİ SALDIRILARA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM’

Tıraş için sıra bekleyen Hüseyin Kabak (8) da amcası olan Mehdi Kabak’ın yaşıtlarına böyle bir bayram hediyesi vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Okullardaki saldırılara da çok üzüldüğünü ifade eden Hüseyin Kabak, "Okullardaki saldırılara çok üzülmüştüm. İnşallah böyle şeyler bir daha olmaz. Öğrencilerini koruyan öğretmen için de çok üzülmüştüm. Bu etkinlik çok güzel oldu" dedi.