Çocukları sanal alemde başıboş bırakmayın! Asıl ebeveynlik dijital dünyada

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın, “İyi yönlendirilmeyen çocuklar, dijital ortamda savunmasız oluyor ve istismar edilebiliyor. Çocuğun uygun olmayan bilgilere karşı şüphe duyma alışkanlığı olmalı. Hangi bilgileri paylaşmaması gerektiği konusunda bilinçlendirilmeli” derken, Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova da “Anne babalar, çocukları gerçek dünyada olduğu gibi bilişim suçları konusunda da uyarmalı ve bilgilendirmeler yapmalı” ifadelerini kullanıyor.