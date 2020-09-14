  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Çocukları sanal alemde başıboş bırakmayın! Asıl ebeveynlik dijital dünyada
Kadın - Aile

Çocukları sanal alemde başıboş bırakmayın! Asıl ebeveynlik dijital dünyada

Uzmanlar, çocukların dijital mecralarda geçirdiği zamanın pandemi döneminde arttığına işaret ederek, anne ve babaların dijital dünyada da ebeveynlik rolü üstlenip çocuklarına bilinçli internet ve teknoloji kullanımı konusunda eğitim vermesi gerektiğini belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 09:00:00 -
Çocukları sanal alemde başıboş bırakmayın! Asıl ebeveynlik dijital dünyada

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın, “İyi yönlendirilmeyen çocuklar, dijital ortamda savunmasız oluyor ve istismar edilebiliyor. Çocuğun uygun olmayan bilgilere karşı şüphe duyma alışkanlığı olmalı. Hangi bilgileri paylaşmaması gerektiği konusunda bilinçlendirilmeli” derken, Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova da “Anne babalar, çocukları gerçek dünyada olduğu gibi bilişim suçları konusunda da uyarmalı ve bilgilendirmeler yapmalı” ifadelerini kullanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı uyardı! Diriliş Ertuğrul’un başrolü Engin Altan Düzyatan’dan flaş karar
Medya

İçişleri Bakanlığı uyardı! Diriliş Ertuğrul’un başrolü Engin Altan Düzyatan’dan flaş karar

İslamabad'da bir caminin açılışına katılacak olan Diriliş Ertuğrul’un başrolü Engin Altan Düzyatan’a İçişleri Bakanlığı’ndan uyarı geldi. Ba..
Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz
Ekonomi

Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz

Libya'nın çok ciddi altyapı yatırımına ihtiyacı olduğunu belirten Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli, ..
İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı