Çocukları öyle şaşırttı ki! Herkes bu imamı konuşuyor

Bayraktepe Fatih Camii imamı Hasan Bilgiç'in sebep olduğu olay, camii cematı tarafından takdir edildi.

Fatih Camii imamı Hasan Bilgiç, bayram namazına gelen çocukların ayakkabılarının içine şeker ve 50 lira para koydu. Namazdan çıkan çocuklar ayakkabılarının içinde para ile şeker bulunca çok sevindiler.

Çocukları camiye alıştırmak adına yapılan bu tür çalışmaların desteklenmesi ve sıklıkla yapılması gerekir. Fatih Camii imamı Hasan Bilgiç'in çocuklara camiyi sevdirmek için yaptığı bu davranış, diğer imamlara da örnek olsun.



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Kaynak: Hendek Gerçek Haber