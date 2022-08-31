Çocukları öldürmek için daha fazla para vermişler! Bosna Savaşı'nda insan avına çıkan zenginler olduğu ortaya çıktı!

Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic, bu sene gösterime girecek “Saraybosna Safarisi” adındaki yeni belgeselini Al Jazeera’de tanıttı. “Saraybosna Safarisi”, 1992- 1996 Sırp kuşatması sırasında cepheden Bosnalı sivillere ateş edip öldürmek için Sırplara para veren zengin Batılıları konu alıyor. Zupanic, belgeselin bugüne kadar çektiği en karanlık film olduğunu söylüyor.

Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic, daha önce çektiği Saraybosna belgesellerine ek olarak bu sene “Saraybosna Safarisi” adında yeni bir belgesel yayınlayacağını açıkladı. Belgesel, Saraybosnalı sivillere ateş etmek için Sırp ordusuna para ödeyen zengin Batılılar hakkında. Belgesel için yapılan araştırmaya göre Bosna kuşatması sırasında Amerikalı, Rus, İtalyan ve Kanadalı zenginler Saraybosnalılara ateş edilen Sırp cephelerinden sivilleri vurmak için Sırp ordusuna para ödedi ve cepheden ateş etti. Parayı ödeyen zenginler önce Belgrad’a uçtu, ardından özel bir araçla Sırp cephelerine getirildi ve rahat koşullarda konaklayıp sivillere ateş açmaları sağlandı. Ateş açma hakkı kazanan zenginlerin çocukları hedef almak istediklerinde daha fazla para ödemeleri gerektiği belirtiliyor. Bugüne kadar para ödeyip ateş açanlardan kimsenin kimliği doğrulanmadı.

Belgeselin fragmanında bu “Safari”ye tanık olan, Sırp cephelerinden açılan ateş sonucu öldürülen sivillerin yakınları yer aldı, yaşadıklarını anlattı.