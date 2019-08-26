Çocukları kitap dağıtarak mutlu ediyor

Eskişehir’in Odunpazarı İlçesine bağlı İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alpaslan çocuklara kitap dağıtarak onları mutlu ediyor.

Muhtar Hüseyin Alpaslan, örnek bir davranış sergileyerek çocukları mutlu ediyor. Aldığı kitapları muhtarlık bürosunda çocuklara dağıtanAlpaslan, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına da katkı sağlıyor. Aynı zamanda okudukları kitapları getiren çocuklar, yeni kitaplar ile değiştirebiliyor.

Muhtar Hüseyin Alparslan, çocukların bu durumdan çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Çocukların okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla mahallemdeki bütün çocukları toparladık. Onlara birer tane kitap hediye ettik. Sonra okudular, ‘Biz bunu okuduk, yenisini alabilir miyiz?’ dediler. Oku getir oldu. Çok hoşumuza gitti. Çok mutlular. Ben de okuma alışkanlığı kazandıkları için seviniyorum” dedi.