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Çocukları ev kazalarından korumak için bunlara dikkat edin!

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, çocukların emekleme evresinden itibaren kazalara açık hale geldiğini ve 1-4 yaş arasındaki çocukların ev kazaları konusunda risk altında olduğunu söyledi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:51
Çocukları ev kazalarından korumak için bunlara dikkat edin!

Konut içinde ya da bahçesinde oluşan kazalar olarak tanımlanan ev kazaları, özellikle çocuklar için tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Etrafındaki her şeye ilgi gösteren, zamanlarının çoğunu etrafını kurcalayarak geçiren, el ve vücut kabiliyetleri yeterince gelişmemiş çocukların maruz kaldığı ev kazaları, Türkiye’de her yıl yaklaşık 2500 çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Emsey Hospital'dan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, çocukların emekleme evresinden itibaren kazalara açık hale geldiğini ve 1-4 yaş arasındaki çocukların ev kazaları konusunda risk altında olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARDA KAZALARIN %75'İ EV ÇEVRESİNDE OLUYOR

Düşmeler, yanıklar, katı cisimleri yutma ya da solunum yoluna kaçması, zehirlenmeler, suda boğulma gibi durumların ev kazaları olarak nitelendirildiğini belirten Korkmaz, şu bilgileri paylaştı: “Çocuklarda kazaların %75’i ev ya da ev çevresinde oluyor. Bu yüzden ülkemizde her yıl 2500 civarında çocuk, ev kazalarında hayatını kaybediyor ve bunların %70’ini 4 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Özellikle bu kazalarda en çok ilk ayında olan çocuklar hayatını kaybediyor. Diğer istatistiklere baktığımızda ise kazaların en sık görüldüğü yaş aralığının 1-4 yaş arasında olduğunu ve erkeklerde en fazla kazanın 5-9 yaş arasında meydana geldiğini görüyoruz.”

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Korkmaz, ev ve bahçelerin çocukların yaşam alanı olduğunu belirterek “Çocuklar hayatı buralarda keşfetmeye başlar. Buralarda çocukları korumak büyüklerin görevidir. Bu yüzden kaza risklerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da önemli ölçüde azaltarak çocuklara daha güvenli bir yaşam alanı oluşturulabilir. Bunun için bireysel ve çevresel önlemlerin alınması gerekir. Bu tedbirlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Çocuk karyolalarının yüksekliği 55 cm’den, parmakların araları 6 cm’den fazla olmamalı.

Karyola sivri kenarlar ve çatlak gevşek parçalar içermemeli.

 Mobilyalar ve benzeri yükseklikler pencereden en az 30 cm uzakta olmalı.

Ranza kullanmaktan kaçınılmalı.

Kibrit çakmak gibi yakıcılar çocukların ulaşamayacağı yerde olmalı.

Sıcak su, yemek, yağ bulunan ortamdan çocuk mümkün olduğunca uzak tutulmalı, bunlar elde taşınırken çocuğa dikkat edilmeli.

Ocaktaki tava, tencere gibi gereçlerin sapları ocağın arkasına çevrilmeli.

Mutfakta küçük yangınlar için yangın tüpü bulundurulmalı.

Topraklı prizler tercih edilmeli ve mutlaka emniyet kapaklı olmalı. Ayrıca yerinden çıkmış olanlar tamir edilmeli.

Elektrik kabloları aşınmalara karşı kontrol edilmeli.

Saç kurutucusu ve elektrikli ısıtıcı banyo küvetinin ve lavabonun yakınlarına konmamalı.

Ekmek kızartma aleti, kahvaltı masasına konulmamalı. İçinde sıkışan dilimler çatal, bıçak gibi nesnelerle kurcalanmamalı.

Temizlik maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalı.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 20:51
  1. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz
  2. kaza
  3. ev kazaları
  4. çocuk kazaları

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