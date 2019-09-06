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Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki eylemi 4. gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin oturma eylemi 4.

06 Eylül 2019 Cuma 11:27
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki eylemi 4. gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin oturma eylemi 4. gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin oturma eylemi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde parti binasına gelen ve 4 gündür oturma eylemine devam eden acılı annelerden Ayşegül Biçer, Kürdistan davasını kabul etmediklerini söyledi. Biçer, “4 gündür mücadelemiz devam ediyor, annelerin çığlıkları yükseliyor. Yaralı yüreklerden feryat sesleri geliyor. Bizim çocuklarımızı bir Kürdistan davası adına kullanıyor ve uşaklık yaptırıyorlar. Türkiye üstünden oynanan oyunlara artık son verilmesini istiyoruz, çocuklarımızı kullanmasınlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz, biz Kürdistan davası kabul etmiyoruz. Biz Kürtüz ve Kürt oğlu Kürtüz. Kimse bize dilimiz için karışmamıştır, kendi dilimizle konuşuyoruz. Kendi topraklarımızda yaşıyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir zulümle karşılaşmadık. Neyin davası peşindeyiz, kardeşi kardeşe vurduruyoruz. Türkiye’de sebep olan HDP il binası Kandi’lin ana merkezi, buranın kapatılması için de ne yapılırsa ben hazırım. Yeter artık yüreklerimizi yakmasınlar. Yaptığımız feryatları dinlemiyorlar. Utanmadan ağır hakaretlere uğruyoruz. Sosyal medya hesaplarından çok fazla hakarete uğramışız, ben bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Sözde makarna ve para verilmiş. Sözde AK Parti göndermiş. Biz siyaset yapmaya gelmedik, yüreğimiz yanıyor. İçlerinde birazcık merhamet varsa bizi anlamalarını bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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