Çocuklardan evden 23 Nisan klibi

Geçtiğimiz günlerde seslendirdikleri Micheal Jackson’un We are The World parçasıyla tüm Türkiye’ye evde kal mesajı veren Manavgat Belediyesi Çocuk Korosunun sevimli küçükleri bu kez de seslendirdikleri 23 Nisan Marşı ile gönüllere taht kurdu.