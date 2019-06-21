0553 313 94 23

Çocuklarda yaz ishaline karşı alınacak önlemler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

21 Haziran 2019 Cuma 13:18
Çocuklarda yaz ishaline karşı alınacak önlemler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, şekerli hazır limonata ve gazlı meşrubatların ishal sıklığını ve şiddetini artırabileceğini söyledi.


Samsun Liv Hospital Çocuk Sağlığı Kliniğinden Uzman Doktor Erdal Irmak, yaz mevsimsinde oluşan çocuk ishalleri hastalığı konunda uyarılarda bulundu. Yazla beraber artan sıvı ihtiyacını karşılanmasında çocuklarımıza sağlıklı suyu ulaştırmakta daha özenli olmamız gerektiğini belirten Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Musluk suyunu kaynattıktan sonra kullanmamızda fayda var. Özellikle yaz dönemlerinde çocuklarımızın sıvı açığını kapatmada yoğurt, ayran, turşu suyu, meyan şerbeti, reyhan şerbeti, gibi probiyotik ve mineral içeren içecekler ishal sıklığını azaltacaktır. Şekerli hazır limonata içecek ve gazlı meşrubatlar ishal sıklığını ve şiddetini artırabilir” dedi.



Çocuğunuza taze meyve ve sebze yedirin


Çocukların yaz aylarında artan meyve çeşitliliği ile beraber tam bir ziyafet havası yaşayacağını ifade eden Irmak, şöyle devam etti: “Meyve çeşitliliği ile beraber çocuklarımıza değişik tatlarda gıdaları yemeye cesaretlendirebilirsiniz. Ev alışverişlerinizi yaparken toplu alışverişlerden kaçınarak 2-3 günlük yetecek meyve, sebze alışverişi yapmaya yönelmek,tatları bozulmamış daha taze gıdaların çocuklar ulaşılmasında bir adım olacaktır. Bu alışverişlerde yaşları uygun olan çocukların aileye eşlik etmesi hem aktivite olarak eğlence hem de spor olacaktır. Ayrıca sebze meyveyi kendisinin seçip torbalaması bile çocuğun hiç yemediği gıdaları tatmasında ve gıdalarla barışmasında önemli bir adım ve sağlıklı beslenmede güzel bir kapı olacaktır.”



Tavuk ve mayonezli besinlere dikkat


Günlük tüketilen gıdalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Irmak, “Gıdaların serin ama aşırı soğuk olmamasına özen göstermeliyiz. Havaların sıcak olmasından dolayı gıdaları muhafaza etmenin zorlaşması nedeni ile bir öğünden bir sonra ki öğüne sarkmış özellikle tavuk, mayonezli, kremalı gıdaların ve sıkılıp bekletilmiş meyve suyunun çocuklara verilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.



Denize öğle vaktinde değil ikindi saatlerinde girin!


Deniz sezonunun açılması ile birlikte güneş yanıkları ve çillenmelerde artışı engellemek için güneşin dik vurduğu öğlen saatleri yerine kuşluk ve ikindi saatlerinde denize girilmesi gerektiğini belirleten Irmak, “D vitaminin sağlıklı bir şekilde üretilmesine destek olmak adına daha faydalı olacaktır. Boğulmalara karşı çok dikkatli davranmalı, gözlemimiz dışında denizde ve havuzda çocukları tek başına suya girmesine müdahale etmemeliyiz” uyarılarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu! Tam 6 milyon Euro...
    1. Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın..
    2. Koruma kurulu yükümlüler için toplandı
    3. Yeşilyurt’ta da sel böyle gelmiş
    4. "AA'nın devrim gibi bir çalışması da..
    5. Konya'da 49 ilden öğretmenlere medya..
    6. Nevşehirliler sağlıklı iletişimin..
    7. Şehit savcı ve hakim için hatıra..
    8. Adebayor'un yeni takımı belli oldu!..
    9. THY'den rahatlatan açıklama geldi
    10. Sel çocuğu böyle sürükledi
    11. GAİB’in E-İhracat eğitimi Güneydoğu..
    12. Müebbet hapis cezası alan baba üst..
    13. İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni..
    14. Sakarya Ticaret Borsası
    15. Kazada ağır yaralanan genç kız..
    16. Olaysız şehirler arasında Bingöl..
    17. Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu
    18. "Filistin direnişine verdiği destek..
    19. Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
    20. Gaziantep’te çocuk sürücü dehşeti
    21. Pensilvanya'da büyük patlama!
    22. Burhaniyeli tekvandoculardan büyük..
    23. Öcalan'ın mektubu sonrası HDP'den..
    24. Antalya'da minibüs ile midibüs..
    25. Kan bağışına dikkati çekmek için..
    26. Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
    27. Endonezya’da kibrit fabrikasında..
    28. "Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez"
    29. 33 mülteci yakalandı
    30. Ağız kokusu kanser belirtisi olabilir
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!