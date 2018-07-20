Çocuklarda telefon kullanımının zararları nelerdir?

Beyin tümörü: Malum cep telefonlarına gelen dalgalarda radyasyon var. Daha beyin gelişimini tamamlamamış çocuklar bu radyasyona maruz kaldıklarında beyin tümörü oluşma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Belki kısa vadede ortaya çıkmıyor ama gelişim sürecinde etkilenen beyin ileriki yaşlarda tümör oluşturma riskini fazlaca taşıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ:

Maruz kalınan radyasyon çocukların bağışıklık sistemini ciddi biçimde etkiliyor. Bu durumda özellikle lenfoma yani kan kanserine yakalanma riskini arttırıyor. Ayrıca bağışıklık sistemi zayıf düşen çocuklar sık sık hastalıklara yakalanıyorlar. Okul çağındaki çocuklar için okullarının sürekli aksaması ciddi sorun oluşturuyor.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ:

Yine gelişim çağında beyinleri radyasyondan etkilenen çocuklarda dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü görülüyor. Özellikle Rus bilim adamları yaptıkları deneylerle bu durumu kanıtlamış durumdalar.

KISIRLIK:

Özellikle erkek çocukların ileriki yaşlarında kısır olma riski çok yüksek. Cep telefonlarına gelen dalgalar sperm kalitesini düşürüyor.

Hamile kadınların da çok dikkatli olmaları ve gerekmedikçe cep telefonundan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü radyasyon embriyo gelişimini olumsuz etkiliyor ve düşük yapma riskini ciddi oranda arttırıyor.

Unutulmamalıdır ki, çocuk için marifet telefonda ya da bilgisayarda bir oyunu nasıl oynadığı değildir. Belki çoğumuzun beceremediği teknolojiyi kullanma noktasından çok başarılılar. Ama bu durum övünülecek bir şey değil.

Çünkü bir çocuk için aslolan diğer çocuklarla kurduğu iletişimdeki başarıdır. Beraber oynadıkları oyunlarda kurallara uymayı öğrenmesi, karşısındaki çocukların haklarına saygı duymayı bilmesidir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.