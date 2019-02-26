Çocuklarda obezite sağlık sorunlarının habercisi

Diyetisyen Betül Demir, çocukluk çağında obezitenin, yetişkinlik döneminde; şeker hastası, tansiyon ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, obezitenin önüne geçilebilmesi için özellikle ailelere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Çocukluk çağında görülen obezitenin sebepleri hakkında bilgiler veren İskenderun Gelişim Hastanesi Diyetisyeni Betül Demir, "Çocukluk çağı obezitenin altında birçok faktör rol oynayabilir. Genetik, çevresel, kültürel, davranışsal gibi farklılıkların enerji alımını ile harcaması arasındaki dengeyi bozarak çocukta yağ miktarının artmasına neden olur. Genetik etmen, bizim müdahale edemediğimiz, ama çevresel faktörlerle beraber kontrol edebildiğimiz etkilerdir. Genler, çocuğun obez olma olasılığı yüzde 25-80 oranında etkiler. Diğer bir etmen de, fiziksel aktivitenin azalmasıdır. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber; bilgisayar, tablet ve televizyon karşısında üç saatten fazla vakit geçirmesiyle beraber, enerji harcamasında azalmanın olması obeziteye neden olabilir. Annenin gebelik şekerinin olması ve kontrol altına alınmaması, annenin gebelik döneminde kötü beslenmesi, çocuğun kilolu doğması gibi etmenlerin çocukluk çağı obeziteyle ilişkilidir” dedi.

"Beslenme bozukluğu obeziteye sebep olabilir"

Obezitenin, beslenme bozukluğuna bağlı olarak da oluşabileceğinin altını çizen Demir, "Şekerli ve yağlı besin ve içecekleri tüketme alışkanlığının olması, hazır yiyeceklerle beslenme, gazlı içeceklerin ayran, yoğurt, süt gibi besinlere tercih edilmesi ve bu yüzden enerji alımını ve harcaması arasındaki dengenin bozulması, obezite oluşumunda önemli bir etmendir. Çocukluk çağında obez olanların; yetişkinlik döneminde obez kalma, şeker hastası, tansiyon ve kalp hastası olma olasılığı çok daha yüksektir. Bu yüzden, çocuktan önce kendi beslenme alışkanlıklarımız düzenlemeli ve ideal kiloda olmaya ebeveynler olarak dikkat etmeliyiz. Böylece çocuklarımızda obezite görülme olasılığını düşürmüş oluruz. Bunun yanı sıra basketbol, futbol, voleybol, bisiklet sürme, yüzme, dans etme gibi herhangi bir spora çocuğu teşvik etmeli ve spor alışkanlığı kazandırmalıyız. Gazlı içecek ve hazır besin tüketimine, paketli ürünlere sınırlamalar getirmeliyiz. Teknolojik cihazların karşısında 2 saatten fazla zaman geçirmelerine izin vermemeliyiz ve onların karşısında yemek yemelerine izin vermemeliyiz. Ayrıca uyku düzenlerine dikkat etmeliyiz” diye konuştu.