Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği



Dünya Böbrek Komitesi, bu sinsi ve ilerleyici hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için 2006 yılından buyana dikkatleri çocuklardaki bu riske çekiyor!

Kronik böbrek hastalığı, aslında basit ve ucuz bazı idrar ve kan testleri ile erken belirlendiğinde önlenebiliyor veya ilerlemesi geciktirilebiliyor. Ama erken teşhis konulamaması buna fırsat vermiyor.

Bunun da yüksek sakatlık, kötü hayat kalitesi ve ölüm oranları ile hasta sağlığını, yüksek maliyetli diyaliz ve böbrek nakli tedavileri ile de sağlık bütçesini ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

HER 7 KİŞİDEN BİRİ

Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk grupları, şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp-damar hastalığı ve ailesinde böbrek hastalığı olanlar ile yaşlılar..

Diğer risk faktörleri arasında obezite, sigara, böbrek taşı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sık ağrı kesici kullanımı ve bağ dokusu hastalıkları var.

Bütün dünyada erişkinlerin yaklaşık yüzde 10’u böbrek hastası. Ülkemizde de her 7 erişkinden biri kronik böbrek hastası. Milyonlarca kişi bu hastalığı çekerken böbrek hastası olan 10 kişiden sadece biri hastalığının farkında.

ÇOCUKLARIMIZI KORUYALIM

Kronik böbrek hastalığının sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresinde kendini gösterdiğini belirten uzman hekimler, günümüzde çocukların da ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor.

Kronik böbrek hastalıkları görülme sıklığının çocuklarda da artıyor olması, bu hastalığın ilerleyen yıllarda toplumda büyük bir iş gücü kaybı ve tedavi maliyetine yol açacak. Özellikle çocuk ve genç nüfusta kronik böbrek hastalığı teşhisini erken koymak ve tedavi etmek ciddi önem taşımakta..

Sosyal ve ekonomik yükü her geçen gün artan kronik böbrek hastalığının kontrolünü sağlamak için, toplumda hayat tarzı değişikliklerine yol açacak ve böbrek hastalığının önlenmesi ve tedavisine dayalı hastalık yönetiminin bir an önce hayata geçirilmesi gerekli.

Korunmak önemli

Vücudumuz için hayati öneme sahip böbreklerimiz, karnımızın arka duvarında, bel bölgesinin iki yanında yer alıyor. Görünüm olarak kuru fasulyeyi andıran böbreklerin her biri ortalama 10 cm. boyunda ve 150 gram ağırlığa sahip.

Böbrekler kanda bulunan zararlı maddeleri ve üreyi süzüyor, idrarla dışarı atılmasını sağlıyor.

Bilinçsiz ilaç ve sık ağrı kesici kullanımından sigara ve alkole birçok yanlış alışkanlık böbreklere zarar veriyor.

Hekimlerin önlem olarak tavsiyelerine kulak verin

Böbrek Sağlığını Korumak İçin 8 Altın Kural

Formda ve aktif olun. Hiç değilse temiz havada yürüyüş yapın.

Kan şekerinizi düzenli olarak kontrol ettirin.

Kan basıncınızı kontrol ettirin.

Sağlıklı beslenin ve ideal kilonuzu koruyun.

Yeterli ve sağlıklı sıvı tüketin. Normal kiloda erişkin bir kadın günde 1,5-2 litre, erkekler ise 2-2,5 litre su tüketmeli. Suyun azı gibi aşırısı da böbreklere zarar veriyor, bunu da akıldan çıkarmayın

Sigara içmeyin.

Hele hele çocukların bulunduğu ortamda asla sigara içmeyin ve onların dolaylı yoldan sigara dumanını solumasına zemin hazırlamayın.

Asla alkol de kullanmayın. Ayyaşların nasıl bir sefil ömür ile genç yaşta öldüklerini hatırlayın.

Sık ilaç tüketmeyin. Konu komşu, arkadaş tavsiyesi ile ilaç içmeyin

Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, şişmanlık ve ailede böbrek hastalığı öyküsü gibi, böbrek hastalığı gelişiminde etkili olan bu risk faktörlerinden birini veya birkaçını taşıyorsanız böbrek fonksiyonlarınızı düzenli olarak kontrol ettirin.