Çocuklarda karın ağrısı neden olur?

Çocuklar konuşamadıkları dönemde ağrılarını ifade etmek için belli işaretler verir. Bu işaretler çocuğun ilgi çekme isteğinden mi ağladığını yoksa ağrı kaynaklı bir huysuzluk olup olmadığını ayırt etmekte ebeveynlere yardım eder. Karnı ağrıyan çocuklarda görülen işaretlerden biri bacakları karna doğru çekmektir. Bunun dışında çocuk idrar yaparken ağlıyorsa, karnında şişlik ve ara ara gelen sancılar varsa karın ağrısı şikayeti olduğunu anlayabilirsiniz.

KARIN AĞRISI NEDENLERİ:

Bakteri ve virüslerden kaynaklı mide ve barsak enfeksiyonları çocuklarda karın ağrısı nedenlerinden biridir. Enfeksiyon kaynaklı arın ağrılarında ateş, kusma ve ishal de gözlemlenen semptomlar arasındadır.

Çocukluk döneminde sık görülen parazit hastalıkları karın ağrısına neden olabilir. Kıl kurdu en sık görülen rahatsızlıklardandır.

Göbek çevresinde başlayan zamanla karnın sağ alt köşesine yerleşen apandisit ağrıları görülebilir. Bu durumda çocuk yürümede güçlük çeker, kusabilir ve beslenmeyi reddeder.

Karın ağrısı mayonez, sütlü tatlılar, tavuk,kremalı yiyecekler gibi besinlerden kaynaklı gıda zehirlenmelerine bağlı gelişebilir. Zehirlenmede kusma ve ishal gibi şikayetlerde görülür. Besinin tüketilmesinden sonra 2 saat ile 2 gün arasında zehirlenme belirtileri gözlemlenebilir.

Bebeklerde bu ağrı 3.haftadan 3. aya kadar görülen olağan kolik ağrılar olabilir.

Barsak tıkanıklığına bağlı ağrılar oluşabilir. Bu ağrılar keskin ve şiddetli ağrıdır. Bu tip ağrılara yeşil safralı kusma, karında şişkinlik, gaz ve dışkı çıkaramama şikayetleri eşlik eder.

İdrar yolu enfeksiyonu kaynaklı ağrı oluşabilir. Bu durumda karnın alt bölümünde ağrı, ateş, sık ve ağrılı idrara çıkma şikayetleri görülebilir.

ANNE BABA NASIL DAVRANMALIDIR?

Çocuğun kendini rahat ve iyi hissettiği bir pozisyonda dinlenmesini sağlayın.

Yemek yemek konusunda ısrarcı olmayın, sıvı tüketmesini sağlayan.

Doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir ilaç vermeyin.

Karın ağrısıyla birlikte gelişen semptomları gözlemleyin ve doktorunuzla paylaşın.

Fonksiyonel ağrılarda çocuğun rol yapmadığını ve canının yandığını kabul edin ve kesinlikle çocuğu suçlamayın.

Ağrı 12-24 saat içinde geçmiyorsa, ağrı şiddetliyse ve diğer semptomlar yoğunsa doktora başvurunuz.

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