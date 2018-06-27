Çocuklarda göz muayenesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş, görme sisteminin yüzde 90'ının ilk 6 yaş içerisinde gelişimini tamamladığını belirterek, "Yani 7-8 yaşlarında ilk kez göz doktoruna muayene olup, göz tembelliği saptanmış bir çocukta uygulanacak tedaviler çok da etkin olamayacaktır." dedi.

Yılmazbaş, çocuklarda göz muayenesinin, çocukluk çağı göz hastalıklarının çoğunun tedavi edilebilir hastalıklar olması nedeniyle önemli olduğunu vurguladı.

Çocuklarda sıklıkla miyopi, hipermetropi ve astigmatizmayı kapsayan kırma kusurları ile şaşılıkla karşılaşıldığını dile getiren Yılmazbaş, "Bu göz bozukluklarını tanımak ve tedavi etmek göz tembelliğinin oluşumunu engellemek için çok önemlidir. Çünkü görme sisteminin yüzde 90'ı ilk 6 yaş içerisinde gelişimini tamamlamaktadır. Yani 7-8 yaşlarında ilk kez göz doktoruna muayene olup, göz tembelliği saptanmış bir çocukta uygulanacak tedaviler çok da etkin olamayacaktır. Çocukluk çağında saptanmamış göz bozukluklarından özellikle belirli bir dereceyi geçen hipermetropi ve astigmatizma çocuklarda yakın görmede bulanıklıklara neden olabileceği için göz tembelliğine neden olabilmektedir." diye konuştu.

İki göz arasındaki belirli bir dereceyi geçen numara farkının da önemli olduğuna işaret eden Yılmazbaş, bu durumda yüksek numaralı gözün baskılanacağını, bu durum saptanamazsa da göz tembelliği ile karşılaşılacağını anlattı.

ERKEN MUAYENE YAPILMALI

Yılmazbaş, çocuklarda göz muayenesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarda ilk göz muayenesi doğumdan hemen sonra yapılmalıdır. Özellikle anne karnından itibaren oluşabilen doğumsal göz hastalıklarının bir kısmı bebeklerde basit bir göz refleksi tayini ile saptanabilmektedir. Bundan sonraki dönemlerde herhangi bir şikayeti olmayan çocuklarda 3-4 yaşına kadar mutlaka göz tembelliği için bir tarama muayenesi önerilmektedir. Hemen okula başlamadan önceki dönemde, yani yaklaşık 6 yaş ise belki de göz bozukluklarının saptanabilmesi için son şans sayılabilecek dönemdir. Bu dönem muayeneyle görme bozuklukları tespit edilir ise oluşabilecek bir göz tembelliğinin önüne geçilmiş olur, ayrıca bir de görmeye bağlı okul başarısızlıkları tespit edilmiş olur.

Doğumsal katarakt, bebeğin göz bebeği aralığında beyaz refle alınması ile kendini gösterir ve böyle bir durumda acilen göz hekimine başvurmak gereklidir. Kataraktın erken tedavisi ile kalıcı görme kayıplarının önüne geçmek mümkündür."

Bazen tek bazen her iki gözde de görülen şaşılığın saptanmamış kırma kusurları nedeniyle oluşabileceğine dikkati çeken Yılmazbaş, tek gözü etkileyen şaşılıklarda etkilenen gözde tembellik oluşabildiğini, şaşı gözlerde derinlik hissinin azaldığını ya da hiç kalmadığını söyledi.

Yılmazbaş, yeni doğan bebeklerde bir gözün çapaklanması, sulanması ile kendini gösteren göz yaşı kanal tıkanıklığının da anne babaların dikkati sayesine basit masaj tekniği ile düzelebilen sık rastlanılan bir sorun olduğunu aktararak, "Ancak tanıdaki gecikmeler neticesinde, kanal tıkanıklığı masaj ile açılamamakta ve büyük çaplı ameliyatlara gereksinim duyulmaktadır." dedi.