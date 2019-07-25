Çocuklarda görülen yaz hastalıklarına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi çocuklarda sıklıkla görülen yaz hastalıklarını ve tedavileri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Özel Gaziantep Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi Yaz aylarında çocukları pek çok hastalıktan korumak gerektiğini, Yaz aylarında ısınan havanın etkisiyle çocukların dışarıda daha fazla zaman geçirdiğinive çocukların artan sıcaklıktan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Güneş Çarpması ve Güneş Yanıkları

Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi güneş çarpmasına dikkat çekerek, “Yaz mevsiminde dünyaya daha dik açı ile gelen güneş ışınları çocuklarda güneş çarpmalarına neden olabilir. Güneş çarpması durumunda ateş, halsizlik, kusma ve bilinç kaybı görülebilir. Çocuklar için dışarı güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi kullanılmalı, mümkün olduğunca açık renk şapka şemsiye ve gölge alanlar tercih edilmelidir. Çocukların havuz veya deniz oyunları 20 dakikadan uzun sürmemelidir. Aşırı sıcaklarda kaybedilen sıvının yerine konulabilmesi için bol sıvı verilmelidir” dedi.

Yaz İshalleri

Yaz ishalleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi, “Çocuklarda en sık görülen mide-bağırsak sistemi hastalıklarından biri de yaz ishalleridir. Isı artışları mikropların üremesini, gıdaların bozulmasını kolaylaştırıyor. Barsak enfeksiyonlarının en önemli belirtisi bulantı, kusma ve ishaldir. Mikroplar barsak duvarını geçmezse, salgıladıkları toksinler ile çok sayıda bol ve sulu dışkılama şeklinde ishal yapar. Ateş genellikle yoktur ve karın ağrısı hafiftir. Geçmeyen, günde üçten fazla tuvalete gitmeyi gerektiren ishallerde mutlaka hastaneye başvurmak gerekir. Bu tür hastalara tıbbi müdahale yapılarak tedavi edilmesisağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Böcek Sokmaları

Böcek sokmalarına dikkat çeken Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi, “Yaz mevsiminde ısınan hava ile birlikte doğada böcekler, sinekler, akrep, yılan, arı, kene, zehirli deniz hayvanları gibi hayvanlar ile temasımız da artmaktadır. Oyun alanlarında çocukları tehdit eden bu haşeratlar, kimi zaman bir tehlike oluşturmazken, kimi zaman da yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Genellikle ortaya çıkan allerjik belirtiler kaşınma, ağrı, lokal şişliktir. Isırılan bölgenin öncelikle bol su ile yıkanması gerekir. Ağrıyı gidermek için üzerine 10 dk kadar bası uygulanabilir veya buz uygulaması yapılabilir. Isırılmış yerlerin kaşınmaması gerekiyor. Bazen çocuklar ağır alerjik reaksiyonlarla da gelebiliyorlar. Böyle durumlarda hastane şartlarında tıbbi müdahale gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu hakkında açıklamalarda bulunan Uzmanı Dr. Mustafa Çiftçi, “Yaz aylarında çocuklarda sıklıkla rastlanılan hastalıklardan bir diğeri de idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Tatilin vazgeçilmez unsuru haline geldiği düşünülen havuz ise bu hastalığın baş nedenlerindendir. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda yüksek ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı, idrarında kan görülmesi, kötü kokulu idrar en sık görülen şikayetlerdir. Yakın zaman içinde havuzda bulunan çocuklarda bu şikayetlerden herhangi biri mevcutsa en kısa zamanda hekime başvurmalıdır” diye konuştu.