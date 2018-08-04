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Çocuklarda epilepsi belirtileri nelerdir?

Beyinde yer alan sinir hücrelerinin anormal bir şekilde elektro kimyasal bir deşarj yaşaması sonucunda meydana gelen nörolojik soruna epilepsi adı verilmektedir.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:28
Çocuklarda epilepsi belirtileri nelerdir?

Boş bakmak ve dalmak dışında çocuklarda epilepsi kendisini ani şekilde göz kırpma hareketiyle de gösterir.

Çocuklarda epilepsi belirtileri arasında; vücutta kasılma, göz önünde farklı cisimler görme ve ağızdan köpük gelmesi gibi durumları da sayabiliriz.

Herhangi bir uyaran söz konusu değilken çocuk öne ya da arkaya doğru ani sıçramalar yapıyorsa bu durum süt çocukluğu epilepsisine işaret ediyor olabilir.

Bunların dışında çok başarılı bir okul hayatı varken başarının birdenbire düşmesi ve kendisini ifade etmesi problemleri epilepsinin belirtileri arasında yer alır.

Çocuk geceleri sıklıkla uyanarak çığlık atıyorsa ve sosyal uyum sorunu yaşıyorsa epilepsi riski düşünülerek muayene ettirilmelidir.

Epilepside erken teşhis çok önemlidir. Erken tanı koyulduğu takdirde epilepsi hastalığının tedavi edilmesi ve semptomlarının azaltılması mümkündür.

Çocuklarda epilepsi hastalığı teşhis edilmez ve önlemi alınmaya başlamazsa çocuklar sosyal ortamlardan kendilerini uzaklaştırırlar ve kendileri ile problem yaşayan bir hale gelirler.

Bu nedenle epilepsi belirtilerinden birkaçına rastlandığı anda çocuğun hekim kontrolüne götürülmesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:28
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