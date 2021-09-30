Çocuklarda enfeksiyona dikkat

Pandemi önlemlerindeki esnemeyle birlikte, ishal ve ateş ile kendini gösteren çocukluk çağı enfeksiyonlarında artış yaşandığına dikkat çeken Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, anne babaları hijyen kurallarına uyma konusunda uyardı.

Çocukluk çağı enfeksiyonlarının sık görüldüğü bir mevsim olduğuna dikkat çeken uzmanlar, pandemi önlemlerindeki esnemeyle birlikte ishal ve ateş ile kendini ortaya koyan hastalıklarda artış yaşandığına dikkat çekti. Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, el hiyjeni ve sosyal mesafe kurallarına uymanın önemine dikkat çekerek “Hasta çocukların birbirleri ile temasında anne babalar daha dikkatli olmalı. Çocukta görülen en ufak bir ateşlenme durumunda doktorları ile iletişime geçerlerse tanı ve tedavide daha hızlı yol alabilirler" dedi.

Çocuklarda görülen enfeksiyon artışını pandemi önlemlerindeki esnemeye bağlayan Dr. Çağrıl, şöyle devam etti:

“Son aylarda çocukluk çağı grubunda enfeksiyonları daha çok görüyoruz. Çocukların yaşadığı her türlü enfeksiyon, ateş ve ishal çok dikkate alınmalı. Çünkü çocuklar enfeksiyona bağlı su kaybına çok ciddi tepki verebiliyor. Yetişkinler ishali ayakta atlatabilirken çocuklarda bir günlük ateş ve kusma hali bile serum desteğine, çocuğun hastaneye yatmasına neden olabiliyor. Bu nedenle çocuklardaki hastalık belirtilerini dikkatle izleyip zamanında doktora başvurmak önem taşıyor.”

Özellikle ilk bir yaştaki bebeklik döneminde görülen enfeksiyonlara karşı çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Dr. Çağrıl, “Emziren annelerin iyi emzirmesi önemli, anne sütüne yoğun bir şekilde devam etmeleri gerekiyor. Anne babalar su kaybını hemen anlayamayabiliyor. O nedenle küçük yaş grubunda hemen doktora başvurmayı daha çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Pandemi kuralları olarak özetlenen “maske, mesafe ve hijyen” önlemlerine uymanın önemini sürdürdüğüne işaret eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, “Hijyen kuralları her zaman önemliydi, önemli olmaya da devam edecek. Çocuklarımıza el yıkama alışkanlığı kazandıralım. Bu önlemleri aldığımızda virüs bulaşsa da hastalığı daha rahat atlatabilir” dedi.