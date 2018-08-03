Çocuklarda duygusal yoksunluk nasıl giderilir?

Pedagog Dr. Adem Güneş, duygusal yoksunluk hakkında şunları söyledi:

Anne babaların belki de en çok zorlandığı noktalardan biridir çocuğun neden ağladığı… Çocuklar iki sebepten dolayı ağlar. Bunlardan birincisi duygusal yoksunluktur. Duygusal yoksunluk içinde olan çocuklar, iç dengesi bozuk olduğu için, içten içe duygu dünyasında bir yoksunluk hissettiği için ağlar. Yani birinci ağlama şekli ihtiyaçtandır. Örneğin; annesinin ilgisine ihtiyacı vardır, anne uzak duruyordur, ondan dolayı ağlayabilir.

Korkuyor, kendisini emniyette hissetme ihtiyacı vardır ondan dolayı ağlayabilir. Ya da kendi duygularını ifade edemiyordur, anlaşılmaya ihtiyacı vardır, ondan dolayı ağlayabilir. Merak ettiği bir şeye ulaşmak istiyor ama elinden alınıyordur, merakını gidermeye ihtiyacı vardır, ondan ağlayabilir. Tüm bunların her birisinin sebebi, duygusal yoksunluktur. İlgiye ihtiyacı varsa ilgi göstermek, korkuyorsa sarılmak, teselli etmek gerekir. Eğer anneyi emerek korkularından arınmaya çalışıyorsa, annenin emzirmesi gerekir. Eğer çocuk, uykusu geldi ve duygu dünyasındaki karmaşadan dolayı ağlıyorsa, onu uyutabilecek bir ortam hazırlanması gerekir.

Kendini ifade edemiyorsa sakince dinleyip anlamaya çalışmak gerekir. Merakını gidermek için ulaşmak istediği nesne tehlikeli değilse vermek gerekir. Çocuğun ağlamaları duygusal yoksunluktan kaynaklanıyorsa, anne-baba çocuğun duygu dünyasını yeniden dengeye sokabilecek, ilgi ve sevgiyi koşulsuz sunmalı, ihtiyacını vaktinde ve yeterince gidermelidir.

Duygusal yoksunluk yaşayan çocuk, o ihtiyaca cevap bulduğu sırada kaygıdan kurtulur ve kendini güvende hissetmeye başlar.