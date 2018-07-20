Çocuklarda diş sağlığı nasıl korunur?

ÇOCUKLAR, EBEVEYNLERİNİ ÖRNEK ALIR

Yapılması gereken ilk şey, annenin bebeği için 0-3 yaş arasına özel satılan yumuşak diş fırçalarından alması ve ona rol model olmasıdır. Bebeklikten çocukluğa geçen minikler, anne ve babalarını örnek alarak davranış geliştirir ve diş fırçalama alışkanlığının kazanılması da büyük oranda bununla ilgilidir.

Ayrıca renkli ve süslü diş fırçaları, çocukların ilgisini çekeceği için ebeveynler tarafından tercih edilebilir. Fırçalama teknikleri küçük yaşta öğretilmeli, yanlış fırçalama sonucu oluşabilecek hastalıklarla ilgili çocuklar bilgilendirilmelidir.

Diş hekimlerinin de sıklıkla önerdiği gibi ailelerin çocuklarına, sık sık diş sağlığıyla ilgili bilgi vermesi ve bunlarla ilgili çizgi filmler izlettirmesi, konunun önemini anlatan kısa öyküler okumaları da çocuğun öğrenme sürecinde etkilidir.

Çünkü diş fırçalama alışkanlığı ne kadar erken yaşta kazanılırsa gelecekte de o kadar az sorun yaşanacağı anlamına gelir.

ÖĞRETMENLERE GÖREV DÜŞÜYOR

Okul çağındaki çocuklar için de öğretmenlere büyük görevler düşer. Öğretmenler, beslenme saatinden sonra dişlerin fırçalanması gerektiğini sık sık hatırlatmalı, çocukları bu yönde teşvik etmelidir.

Hem ebeveynler hem öğretmenler, diş fırçalama şansları olmasa da en azından yemeklerden sonra ağzın çalkalanması gerektiğini çocuklara anlatmalıdır.

Özellikle de yatmadan önce mutlaka dişlerin fırçalanması gerektiği anne ve babalar tarafından çocuklarına anlatılmalı, evde çeşitli oyunlar eşliğinde çocukların diş fırçalaması ve bunu sevmesi sağlanmalıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.