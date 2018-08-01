Çocuklarda demir eksikliğinin belirtileri nelerdir?

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ:

Çabuk yorulma

İştahsızlık

Davranış bozuklukları

Dikkat eksikliği

Tırnakların çabuk kırılması ve tırnak üzerinde oluşan beyaz tabaka

Saç dökülmesi

Halsizlik

Solgun cilt

Toprak yeme isteği

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Bu belirtiler çocuğunuzda varsa kanındaki demir oranında düşüş olabilir. Demir eksikliği uzun süre devam ettiyse çocuğunuzun zihinsel gelişimi yavaşlayabilir, kalp yetmezliği gibi fiziksel rahatsızlıklar da baş gösterebilir.

Bu nedenle çocuğunuzu iyi gözlemlemeli, bu belirtileri fark ettiğinizde doktora başvurmalısınız.

DEMİR EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ:

Demir besinler aracılığıyla depolanır. Dolayısıyla demir bakımından zengin yiyecekler tüketilmediğinde hastalık ortaya çıkabilir.

Bebeğinizin anne karnında aldığı demir oranı ona doğumdan sonraki ilk 6 ay yeter.

Ancak 6. aydan sonra anne sütündeki demir miktarı yeterli gelmediğinden ek gıdaya geçtiğinizde mutlaka demir yönünden zengin ıspanak, fasulye, bezelye, kırmızı et, tavuk, yumurta sarısı gibi besinlere ağırlık verin.

Demir eksikliğinin bir diğer nedeni de genetiktir. Eğer ailenizde demir eksikliği varsa çocuğunuz demir bakımından zengin besinleri tüketse de bu sağlık sorununu yaşayabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Çocuğunuzda demir eksikliği olup olmadığını anlamak için kan testi yaptırmanız gerekir.

Eğer demir eksikliği varsa çocuğunuzun diyetini demir açısından zengin gıdalarla desteklemelisiniz.

İrmik, mercimek, kuru erik, kepekli ekmek gibi besinleri çocuğunuzun öğünlerinden eksik etmeyin.

Ayrıca C vitamini içeren portakal, mandalina, domates gibi meyveler demirin vücutta emilmesini kolaylaştırdığını unutmayın.

Gazlı içecekler ile çay, kahve gibi kafein içeren içecekler demir emilimini azaltır ve kandaki demir oranını düşürür.

Çocuğunuzun bu içecekleri tüketmesine izin vermeyin. Bunlar yerine taze sıkılmış meyve sularıyla kandaki demir oranını yükseltmeniz mümkün.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.