Çocuklarda yürümeye geçiş ve ilerleme; sinir gelişiminin en önemli basamaklarındandır. İki ayağı üzerinde dengede duran ve çevresini tanımaya çalışan çocuğunuza yapacağınız doğru ayakkabı seçimi; onun hem ayak sağlığını, hem de nörolojik gelişimi devam ederken sakatlanma riskini azaltarak beden sağlığını koruyacaktır.

Küçük çocuklarda ayakkabı seçimi neden önemlidir?

Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Ortopedisi Uzmanı Op. Dr. Ozan Ali Erdal, küçük çocuklarda ayakkabı seçiminin önemini ve konu hakkındaki detayları tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Çocuklarımızın desteksiz yürüme çağına geçmeleri ile birlikte ayakkabı giymelerini öneriyoruz. Ayakkabıların özellikle çocukların evden dışarı çıktıkları zaman için kullanılması yeterli olacaktır. Bu dönemden itibaren çocuklarımızın kendilerine uygun ve anatomik özellikler göz önünde bulundurularak üretilmiş ayakkabıları kullanmaları gelişim çağlarında şikayetsiz ve rahat bir şekilde her türlü aktiviteye katılmalarına destek olacaktır.

Peki uygun ayakkabı nasıl olmalıdır?

Yürüme çağının başında, çocuğumuzda sık karşılaşılan esnek düz tabanlık görünümü yoksa, tabanı ince, ön yarımı esnek, hafif ve topuk evresinde hafifçe fazladan bir desteği olan ayakkabıların tercih edilmesi yeterli olacaktır. Esnek düztaban görünümü var ise ayakkabının tabanında iç tarafta ayak iç çukurunu destekleyen bir tümseğin olması ve topuk yanlarının da ihtiyaca göre biraz daha destekli olduğu ayakkabıları seçmek daha iyi olur. Bu gereklilikleri genellikle bu durumdaki çocuklarımızın muayenesi sonrasında ailelerine ileterek doğru yönlendirmeleri yapabilmekteyiz.

Seçilen ayakkabıların çocuğun ayağına en uygun numarada olması, ileride de giymesi ve benzeri düşüncelerle büyük alınmaması çok önemlidir. Ayrıca doğal ve sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadığı çeşitli sertifikalar ile kanıtlanmış boyaların ve diğer kimyasalların kullanıldığı ayakkabıların imkanlar dahilinde seçilmesine de dikkat çekmek isterim.

Ayakkabı seçiminin önemi nedir?

Yürüme sırasında doğal olarak vücut ağırlığı çeşitli yollar ile ayaklar üzerinden yere aktarılır ve bunlar belli açılarda ve belli ölçülerde aktarıldığında çocukların ağrısız, dengeli yürümeleri sağlanmış olur. Ayrıca, sağlıklı büyüme için aktivitenin önemi de göz önünde bulundurulduğunda, güzel bir ayakkabının tüm aktiviteleri boyunca çocuğun normal basışına en yakın yük dağılımına destek olması çocuğumuzun gelişimi için de önemlidir. Dar, numarası büyük, aşırı sert veya ağır ayakkabıların çocuğun yürümesi, koşması ve diğer aktiviteleri için kısıtlayıcı bir etki yarattığı çeşitli çalışmalarda da gösterilmiştir.

Düztabanlıkta ayakkabı seçimi nasıl olmalıdır?

Ayak gelişimi tamamen normal olup içteki kavisi de olgunlaşmış çocuklarda ayakkabı seçimi daha kolayken, esnek düztabanlığı olan çocuklarda ayaktaki durumun derecesinde göre ayakkabının seçilmesi gerekir.

Esnek düztabanlıkta, iç kavisin çöküklüğü ve topuğun dış yana doğru kaymasının derecesine göre iç tarafta kavis destekli, sert topuk destekli ya da bazen bilekli ayakkabılar tercih edilmesi gerekebilir. Bu ayrın ve öneriler ise ancak bir çocuk ortopedisti tarafından yapılan muayenenin ardından yapılabilir. Kimi bazı ileri problemlerde ise tabanlıklara da ihtiyaç duyulabilmektedir. Hafif düzeyli esnek düztabanlıkları olan çocuklarımızın uygun ayakkabı seçimi ile ayaklarının o ayakkabı içinde normal bir basış sergilediğini ve yük dağılımında herhangi bir problemin oluşmadığını biliyoruz. O nedenle de ayak şekilleri beklendiği gibi yıllar içerisinde büyük ihtimalle kendiliğinden düzelirken de desteğe devam etmiş oluyoruz.

Çocuklara ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli?

Çocuğunuzun giydiği ayakkabı yerle birebir temas etmemeli.

Ayakkabı destek kısmının yuvarlak ve geniş olması ideal.

Ayakkabının burun genişliği ise ayak parmaklarının şeklini bozmayacak biçimde olmalı.

Ayakkabı çocuğu düztaban yapmıyor



Çocuğunuza yumuşak tabanlı ayakkabı giydirin. Her yaş grubunda olduğu gibi çocukların da ayak kavisini destekleyen yumuşak tabanlı, topuk yüksekliği ön kısmından bir miktar daha yüksek ayakkabıları tercih etmek gerekiyor.

Çocuğun düz taban olduğu nasıl anlaşılır?

Çocuklarda en sık görülen ortopedik sorunlardan biri olan düztabanlık; çoğu zaman ayak yük altındayken yani yere basarken ayak tabanının iç tarafında olması gereken arkın görülmemesi, arkadan bakıldığında topuğun dışa dönük durması ve tabanın tamamen yerle temas etmesi şeklinde kendini gösterir. Ayakkabı tabanlığı kullanılabilir.