Çocuklara zararlı içeriklere tek tuşla ihbar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla başlatılan Muzır İçeriklerle Mücadele Programı kapsamında vatandaşların bu konudaki şikayetlerini doğrudan iletebilecekleri ihbar hatlarını devreye aldı.
Vatandaşlar, başvurularını, Bakanlığın internet sitesinde açılan bölümden WhatsApp ve BİP uygulaması ile e-posta ya da form aracılığıyla yapabilecek. İhbar hatları üzerinden gelen şikayetler, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kuruluna iletilerek söz konusu yayınların incelenmesi ve bu inceleme sonucuna göre gereken işlemlerin yapılması sağlanacak.