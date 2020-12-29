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Yaşam Çocuklara zararlı içeriklere tek tuşla ihbar
Yaşam

Çocuklara zararlı içeriklere tek tuşla ihbar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla başlatılan Muzır İçeriklerle Mücadele Programı kapsamında vatandaşların bu konudaki şikayetlerini doğrudan iletebilecekleri ihbar hatlarını devreye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:17:00 -
Çocuklara zararlı içeriklere tek tuşla ihbar

Vatandaşlar, başvurularını, Bakanlığın internet sitesinde açılan bölümden WhatsApp ve BİP uygulaması ile e-posta ya da form aracılığıyla yapabilecek. İhbar hatları üzerinden gelen şikayetler, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kuruluna iletilerek söz konusu yayınların incelenmesi ve bu inceleme sonucuna göre gereken işlemlerin yapılması sağlanacak.

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