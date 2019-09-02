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Çocuklara verdiği sözü tuttu, havuz yaptırdı

Elazığ’da bir beldenin belediye başkanı, seçim öncesi çocuklara verdiği sözü tutarak yüzme havuzu ve şelale yaptırdı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:02
Çocuklara verdiği sözü tuttu, havuz yaptırdı

Elazığ’da bir beldenin belediye başkanı, seçim öncesi çocuklara verdiği sözü tutarak yüzme havuzu ve şelale yaptırdı.


Elazığ’ın merkezine bağlı Mollakendi Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmeye başladı. Öncelikle olarak hizmet binasının tadilatı, belediye binası çevresi peyzaj düzenleme çalışmaları, camilerin aydınlatılmasını gerçekleştiren Başkan Doğan, Güntaşı Mahallesi’ne ise çocuklara verdiği söz üzerinehavuz ve şelale yaptırdı. Havuzun faaliyete geçmesiyle birlikte, çocuklar yüzerek neşeli dakikalar geçirdi. Yüzen çocuklarla Başkan Doğan’da eşlik etti.


Aday olduğu sürece değinen Belde Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, “Ben seçimlerde aday olduğumda çocuklara havuz ve çok güzel bir meydan yapacağımı ifade etmiştim. Bugün Mollakendi Belediyesi Güntaşı Mahallesi’ndeyiz. Eski ismiyle Köğenk köyündeyiz. Bugün 2,5 aylık bir çalışmanın neticesinde mahallemize şelale ve havuzu kazandırdık” dedi.


Bulundukları yerin daha önce içler acısı halde olduğunu dile getiren Başkan Doğan, “ Alt yapı ve üst yapısının yüzde 95’ini bitirdik. Bugün bu çocukların mutluluğu, sevinci, buradaki o heyecanını ben kalben yaşıyorum ve çok mutluyum. Onları böyle mutlu gördüğümden dolayı çok mutlu oluyorum. Belki bu çocukların duası beni buraya getirdi. Ben kendimi bildiğim günden beri hep çocukların yanında oldum. Çocuklara vermiş olduğum sözlerden dolayı da bugün bunu yerine getirdim”ifadelerini kullandı.


1 milyon liraya yakın bir harcama yaptıklarını da aktaran Doğan, henüz daha tam anlamıyla bitmese de çocukların yazbitmeden burada gönüllerince eğlenmesini arzu ettiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:02
  1. doğa

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