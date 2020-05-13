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Aktüel

Çocuklara sokağa çıkma izni

Korona virüs nedeniyle evlerine kapanan çocuklara bugün verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından Eskişehir’de sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:04:22 -
Çocuklara sokağa çıkma izni

Korona virüs nedeniyle evlerine kapanan çocuklara bugün verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından Eskişehir’de sosyal mesafe hiçe sayıldı.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bugün 0-14 yaş aralığındaki çocuklara 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesi sebebi ile Eskişehir’in önemli merkezleri ve parklarında kalabalık oluştu. Özellikle kent merkezindeki parklarda vatandaşların yoğunluk meydana getirdiği gözlemlenirken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

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