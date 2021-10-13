Çocuklara psikolojik destek

Şehitkamil Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılan Merhamet Eli projesinin kapsamı imzalanan protokolle genişletildi. İmzalanan protokolle daha önceden her türlü maddi ihtiyacı karşılanan yetim, öksüz çocuklar ile ailelerine psikolojik destek de verilecek.

Şehitkamil Belediyesi tarafından projelerin daha etkin ve verimli sürdürülmesi amacıyla imzaladığı iş birliği protokollerine bir yenisi daha eklendi. Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçede bulunan ihtiyaç sahibi çocuklar ve ailelerine maddi destek amacıyla hayata geçirilen projenin kapsamı Şehitkamil Kaymakamlığı önderliğinde yürütülen çalışma ile genişletilerek, yetim ve öksüzler ile ailelerine psikolojik destek verilecek. Merhamet Eli Ortak Hizmet Projesi İş Birliği protokolünün imza törenine ise Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Fatma Coşkun katıldı.

Protokol ile Şehitkamil ilçesinde ikamet eden eşi vefat etmiş yetim veya öksüz çocukların yaşadığı ailelerin psikolojik olarak desteklenmesi, yetim annelerinin ve çocukların seminerler yoluyla bilinçlendirilmesi, acil desteğe ihtiyacı olan yetim çocukların birebir takiplerinin yapılması gibi hizmetlerin verilerek, daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu aile ve toplum yapısına ulaşılması hedefleniyor.

İmzalanan protokol sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şuanda ilçede bulunan 3 bin 800 birey ile yakından ilgilendiklerini belirterek, ''Öncelikle Yetim Koordinasyon Merkezimizde görev yapan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Onlar çalıştıkları bu sistem içerisinde görmüş oldukları eksiklikleri giderebilmek adına bizim gündemimize getiriyorlar. Normal şartlarda 3 bin 800 bireyimizle birebir ilgileniyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitimi, giyim kuşamı, sosyal ve kültürel etkinlikleri noktasında birebir ilgileniyoruz. Yine onların anneleriyle ilgili olarak, onların kişisel gelişimini tamamlamak adına eğitimlerini veriyoruz. Aile merkezlerimizde onların aynı zamanda meslek sahibi olması noktasında destek veriyoruz. Fakat arkadaşlarımız, saha çalışmaları sırasında gördükleri bir noktada bu çocuklarımıza psikososyal destek noktasında biraz daha farklı bir boyutta işin ilmi yönünden yaklaşılmasını hayata geçirmemizin gerektiğini belirtince, bu konuda Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği ile irtibata geçtik. Sağ olsun onlar da bu projeye destek verdiler. Biz, her şeyi bilmek durumunda değiliz. Fakat bileni bilmekle mükellefiz. Bu konunun uzmanı olan sağlık çalışanlarımıza, Başhekimimizin şahsında ben tüm çalışanlara teşekkür ediyorum’’ dedi.