Çocuklara özel SIM kart dönemi!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, çocuklara özel SIM kart uygulamasıyla şiddet içerikli oyunlara erişimi kısıtlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’de çocukların dijital güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Şiddet içerikli oyunların gençler üzerindeki etkisine ilişkin artan endişeler sonrası, çocuklara özel SIM kart uygulaması için hazırlık başlatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen çalışmalara göre, 18 yaş altı kullanıcıların mobil hatları ebeveyn kontrolüne açık “çocuk hattı” olarak tanımlanabilecek. Bu sayede çocuklara ait hatlarda belirli içeriklere erişim sınırlandırılabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle erişim engeli bulunan oyun ve içeriklere ulaşım sağlayan VPN (Sanal Özel Ağ) kullanımına yönelik de kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor. VPN hizmetlerinin lisanslandırılmasıyla, kontrolsüz erişimin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenleme ile GSM aboneliklerinde de sınırlamaya gidildi. Buna göre bir kişi adına sınırsız hat alınmasının önüne geçilecek.

Yetkililer, çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde vakit geçirmesini sağlamak amacıyla bu tür tedbirlerin kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtiyor.