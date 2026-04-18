  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahran’dan Trump’a sert cevap! Uranyum çıkışı: "Toprağımız kadar kutsaldır, bir gramını bile vermeyiz" Ceset yok ama cinayet sabit! Yargıtaydan Palu ailesi davasında emsal karar: "Gömüldüğü yer belirsiz olsa da katili belli" Trump'tan zenginleştirilmiş uranyum açıklaması: ABD'ye götürülecek Kadıköy’de puan savaşı Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme İletişim Başkanı Duran: Merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! “Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk” Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor! Tunceli eski valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Bakan Fidan, Batı Trakya'daki Türk azınlığın gönlünü fethetti Pezeşkiyan’dan Trump’a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik"
Çocuklara özel SIM kart dönemi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, çocuklara özel SIM kart uygulamasıyla şiddet içerikli oyunlara erişimi kısıtlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’de çocukların dijital güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler gündemde. Şiddet içerikli oyunların gençler üzerindeki etkisine ilişkin artan endişeler sonrası, çocuklara özel SIM kart uygulaması için hazırlık başlatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen çalışmalara göre, 18 yaş altı kullanıcıların mobil hatları ebeveyn kontrolüne açık “çocuk hattı” olarak tanımlanabilecek. Bu sayede çocuklara ait hatlarda belirli içeriklere erişim sınırlandırılabilecek.

 

Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle erişim engeli bulunan oyun ve içeriklere ulaşım sağlayan VPN (Sanal Özel Ağ) kullanımına yönelik de kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor. VPN hizmetlerinin lisanslandırılmasıyla, kontrolsüz erişimin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenleme ile GSM aboneliklerinde de sınırlamaya gidildi. Buna göre bir kişi adına sınırsız hat alınmasının önüne geçilecek.

Yetkililer, çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde vakit geçirmesini sağlamak amacıyla bu tür tedbirlerin kademeli olarak hayata geçirileceğini belirtiyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yavuz

18 YAŞ ÇOK DÜŞÜK SEVİYE. 35 YAŞ GETİRİLMELİDİR. DEVLET TELEFONA KUVVETLİ EL ATMALIDIR. SOSYAL MEDYA PİSLİĞİNE KARŞI, DEVLET HERKESİ KONTROL ETMELİ. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Haberleşme Genel Müdürlüğü Cep Telefonlarına kuvvetli şekilde el atmalıdır. Aptalca tarifelerden bıktık. Her yıl hangi hatta geçsek diye düşünmekten bıktık. İnternette devamlı reklamdan bıktık. Her yerde pornografik reklamlar bunlardan bıktık. DEVLETİN GENÇLİĞİ AİLEYİ KORUMASI LAZIM DİYORSUNUZ ORTADA BİR ŞEY YOK. Okullar Ortada. Düşman Gençliği bitirmenin peşinde. Dinden İmandan Uzak olan nesil her şey olur.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23