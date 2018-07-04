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Çocuklara nasıl sınır konulmalıdır?

Sınırlara karşı direnç normal genç gelişiminin doğal bir parçasıdır. Gençler kişiliklerinin kendi tutarlı anlamlarını oluşturmak için tüm suları test etmeye ihtiyaç duyarlar.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:13
Çocuklara nasıl sınır konulmalıdır?

-Çocuğunuzun kendi hatalarını yapmasına izin verin. Hatalarını yapması ve onlardan ders çıkarmasına izin vermek için sınırların yeteri kadar esnek olması gereklidir ki öz-yeterlik ve sorumluluk duygusu yetişebilsin.

-Kurallar ve sınırlar, tavsiyeleri ayarlarken aşırılıktan kaçının. Planlı Ebeveynlik. Aynı şeyden bahsedebilmek ve anlaşabilmek için beklentilerinizi önceden çocuğunuz ile tartışın.

-Ergeninizin sınırlara ihtiyaç duyduğu alanları belirleyin. Bazı gençler başarılı olmak için bir sistemli bir yapıya ihtiyaç duyarken bazıları duymaz. Gencinizin karakteri ve alışkanlıkları ile ilgili düşünün.

-Gencinizin sosyal medyada geçirdiği süre miktarını sınırlandırın. Ne yaptığı ile ilgili ve online olduğu sırada kimlerle iletişime geçtiği ile ilgili temel bilgilere sahip olmalısınız.

-Ona daha fazla sorumluluk almak için olanak sağlayın. Onun kendi başına yapabileceği şeyleri onun için sizin yapmanız net olmayan sınırlar yaratır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:13
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