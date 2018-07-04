Çocuklara nasıl sınır konulmalıdır?

-Çocuğunuzun kendi hatalarını yapmasına izin verin. Hatalarını yapması ve onlardan ders çıkarmasına izin vermek için sınırların yeteri kadar esnek olması gereklidir ki öz-yeterlik ve sorumluluk duygusu yetişebilsin.

-Kurallar ve sınırlar, tavsiyeleri ayarlarken aşırılıktan kaçının. Planlı Ebeveynlik. Aynı şeyden bahsedebilmek ve anlaşabilmek için beklentilerinizi önceden çocuğunuz ile tartışın.

-Ergeninizin sınırlara ihtiyaç duyduğu alanları belirleyin. Bazı gençler başarılı olmak için bir sistemli bir yapıya ihtiyaç duyarken bazıları duymaz. Gencinizin karakteri ve alışkanlıkları ile ilgili düşünün.

-Gencinizin sosyal medyada geçirdiği süre miktarını sınırlandırın. Ne yaptığı ile ilgili ve online olduğu sırada kimlerle iletişime geçtiği ile ilgili temel bilgilere sahip olmalısınız.

-Ona daha fazla sorumluluk almak için olanak sağlayın. Onun kendi başına yapabileceği şeyleri onun için sizin yapmanız net olmayan sınırlar yaratır.

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