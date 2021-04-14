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Yerel Çocuklara 'Mutluluk Dolu Ramazan' paketleri
Yerel

Çocuklara 'Mutluluk Dolu Ramazan' paketleri

Esenler’deki tüm ilkokul öğrencilerine “Mutluluk Dolu Ramazan” atıştırmalık paketleri dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:10:00 -
Çocuklara 'Mutluluk Dolu Ramazan' paketleri

Esenler’de Ramazan’ın çocuklar için çok farklı bir anlamı var. Ramazan’ın duruluk ve saflığı ile çocuk ruhundaki saflık ve duruluğu birleştirerek çocukların belleğinde güzel Ramazan hatıraları oluşturmaya çalışan Esenler Belediyesi, yıllardır devam ettiği Çocuk İftarı’nın ardından şimdi de onları Ramazan’ın ilk gününde hediyelerle buluşturdu.Esenler Belediyesi, Ramazan ayında Esenler’deki tüm ilkokul öğrencilerine Ramazan sürprizi yaptı. “Mutluluk Dolu Ramazan” yazılı paketlerde miniklere, içinde hurma, çikolata, meyve suyu gibi atıştırmalıklar dağıtıldı. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri, çocuklarla okullarda bir araya gelerek Ramazanlarını kutladı ve Esenler Belediyesi’nin çocuklara özel Ramazan etkinliklerini takip edebilecekleri dijital platformları hatırlattı.

Osmanlı geleneği olan diş kirasına benzer bir uygulama ile 30 bin öğrenciye Ramazanlık ikram eden belediyenin bu sürprizi çocukları da çok mutlu etti. Çocuklar, atıştırmalık paketlerini sevinçle kabul ederek teşekkürlerini ilettiler.

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