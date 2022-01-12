Çocuklara Kur’an öğretti diye 14 yıl hapis cezası aldı

Münübe Yılmaz

Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik zulmünü ara vermeden sürdüren Çin, bir alçaklığa daha imza attı. Müslümanlara karşı yıldırma politikası izleyen kızıl Çin’in, Hasiyet Ehmet isimli Uygur Türkü bir kadını sırf çocuklara Kur’an öğrettiği için 14 yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi. Mahkeme yetkilisi, 57 yaşındaki kadına verilen hapis cezasının gerekçesini doğrulayarak, “O, mahallesindeki çocuklara Kur’an öğretti. Ayrıca polisin, ikamet ettiği evine yaptığı baskında Kur’an'ın iki nüshasını sakladı" dedi.

Kocası da müebbet hapse mahkum edilmişti

Hasiyet Ehmet, 2017 yılında Batı Sincan'ın Manas ilçesindeki evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınmıştı. O günden beri kendisinden bir daha haber alınamayan Ehmet’in kocası da 2009’da ayrılıkçı gruplarla bağlantılı olduğu iddiasıyla Çinli yetkililer tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Yargılamadan hapis cezası verdiler

Konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak, yetkililerin Ehmet’i yargılamadığını, bunun yerine ailesine bir mahkeme kararı gönderdiğini söyledi. Aynı kaynak, Ehmet’in, sağlık sorunları nedeniyle gözaltına alınmadan iki sene kadar önce çocuklara İslam’ı öğretmeyi bıraktığını da belirtti.