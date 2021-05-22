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Sağlık Çocuklara korona aşısı ne zaman yapılacak?
Sağlık

Çocuklara korona aşısı ne zaman yapılacak?

Çocuklar korona aşısı olacak mı? Koronavirüs salgınında aşılama son derece önemli. Salgının hız kesmesi, eski günlere dönüş için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye ciddi miktarda aşı gelecek. Bu sebeple aileler, çocuklarının yüz yüze eğitime dönmeleri için aşılanıp aşılanmayacağını araştırıyor. Peki, çocuklara ne zaman korona aşısı yapılacak? Çocuklar korona aşısı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 11:08:00 -
Çocuklara korona aşısı ne zaman yapılacak?

Türkiye’de yaklaşık 28 milyon doz aşı yapıldı. Önümüzdeki günlerde sürecin daha hızlanması haziran ayı sonunda ise 20 yaş üstüne aşı sırasının gelmesi bekleniyor. Peki, çocuklara aşı yapılacak mı?

Çocuklara korona aşısı ne zaman yapılacak?

Gazeteci Ahmet Hakan, köşesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı söyleşiye yer verdi. Ahmet Hakan, Bakan Koca’ya çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağı sorusunu yöneltti. Bakan Koca bu soruya, “BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz” cevabını verdi.

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