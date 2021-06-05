Koronavirüs salgınının bitmesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. Aşılamanın haziran ayında hız kazanması bekleniyor. Yüz yüze eğitime başlayacak olan çocukların aileleri ise evlatlarına ne zaman aşı yaptıracaklarını araştırıyor. Peki, çocuklar korona aşısı olacak mı?

Çocuklara korona aşası yapılacak mı? Çocuklara hangi korona aşısı yapılacak?

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in Başkanı Veydong Yin, yaptığı açıklamada, Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımının onayladığını bildirdi. Veydong Yin, Sinovac'ın bu yılın başında gençler üzerinde klinik denemeleri başlattığını belirterek birinci ve ikinci aşamaların tamamladığını söyledi.

Faz I ve II klinik denemelerde elde edilen ilk sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğu ve çoğu yan etkinin hafif olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Haziran'da Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.

Türkiye’de aşının çocuklara uygulanıp uygulanmayacağına yönelik şimdilik bir açıklama bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonunda 20 yaş üstüne kadar aşı sırasının gelmesini hedeflediklerini ifade etti.