Çocuklara hangi sıklıkla oyuncak alınmalıdır?

Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili yaptığı yanlışlardan birisi, çocuklarının her gördükleri oyuncakları alma isteğini gerçekleştirmeleridir. Çocuklarının üzülmelerine kıyamayıp her dediklerini yapan aileler, bir zaman sonra çocuklarının doyumsuzlaştıklarını görürler.

Öncelikle çocuğunuza oyuncak alacağınız zaman göz önünde bulundurmanız gereken kriter ihtiyacına uygun olmasıdır. Yaş dönemi özelliklerine uygun seviyede bir oyuncak tercihi yapılmalıdır. Alınması gereken o oyuncak için çocuğunuzla ayda bir gün olmak kadıyla oyuncak alma günü belirleyebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuz oyuncak alma gününü heyecanla bekleyecek ve alınacak olan oyuncağın kıymeti artacak.

Çocuğun oyuncağa sahip olması kadar sahip olacağı zamana kadar ki geçen zaman da önemlidir. Bu süreç içerisinde çocuğunuza para biriktirme alışkanlığı kazandırıp, oyuncağı almasına katkı sağlayabilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.