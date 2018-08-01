THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Çocuklara hangi sıklıkla oyuncak alınmalıdır?

Çocuğunuzun oyuncak alma isteği ile başa çıkamıyorsanız, izlemeniz gereken bazı yöntemler bulunmaktadır.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:06
Çocuklara hangi sıklıkla oyuncak alınmalıdır?

Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili yaptığı yanlışlardan birisi, çocuklarının her gördükleri oyuncakları alma isteğini gerçekleştirmeleridir. Çocuklarının üzülmelerine kıyamayıp her dediklerini yapan aileler, bir zaman sonra çocuklarının doyumsuzlaştıklarını görürler.

Öncelikle çocuğunuza oyuncak alacağınız zaman göz önünde bulundurmanız gereken kriter ihtiyacına uygun olmasıdır. Yaş dönemi özelliklerine uygun seviyede bir oyuncak tercihi yapılmalıdır. Alınması gereken o oyuncak için çocuğunuzla ayda bir gün olmak kadıyla oyuncak alma günü belirleyebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuz oyuncak alma gününü heyecanla bekleyecek ve alınacak olan oyuncağın kıymeti artacak.

Çocuğun oyuncağa sahip olması kadar sahip olacağı zamana kadar ki geçen zaman da önemlidir. Bu süreç içerisinde çocuğunuza para biriktirme alışkanlığı kazandırıp, oyuncağı almasına katkı sağlayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:06
  1. sağlık
  2. kadın
  3. kadın aile
  4. Çocuk Psikoloğu
  5. çocuk bakımı
  6. oyuncak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    1. Hakan Çalhanoğlu'ndan ayrılık mesajı
    2. Bebeklerde görülen cilt problemleri..
    3. Anne sütünün faydaları nelerdir?
    4. 2,5 yıl sonra gelen iğrenç intikam!
    5. Bebeklere meyve püresi nasıl yapılır?
    6. Türk mühendisleri yaptı! Dünyanın en..
    7. Bu oyunlar zihin açıyor!
    8. Altıncı hastalık nedir? Belirtileri..
    9. Kurabiye diyeti nedir?
    10. Maden suyu zayıflatır mı?
    11. Şeker oranı yüksek meyveler..
    12. Abdullah Gül'den "terör saldırısı"..
    13. Acı haber! Genç savcı hayatını kaybetti
    14. Dondurma tüketimi kilo aldırır mı?
    15. Fed faiz kararını açıkladı! İşte..
    16. Yürekleri dağlayan an: Oğlunu öperek..
    17. Çocuklara hangi sıklıkla oyuncak..
    18. Tartıştığı memurun kulağını ısırdı
    19. Yaptırım kararı sonrası dolar 5 lirayı..
    20. Bebekler için evde organik krem nasıl..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!