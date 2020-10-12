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Aktüel Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için il il geziyorlar
Aktüel

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için il il geziyorlar

Hijyenin önemini çocuklara erken yaşta aşılamak amacıyla kendi imkanlarıyla bitki özütlerinden sabun üreten 5 üniversite öğrencisi, içine oyuncak yerleştirdikleri ürünleri şehirleri gezerek dağıtıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:59:36 -
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için il il geziyorlar

SAKARYA (AA) - İstanbul'da kendi imkanlarıyla bitkisel sabun üreten 5 üniversite öğrencisi, Kovid-19 salgını sürecinde hijyenin önemini çocuklara anlatmak için, içine oyuncak koydukları ürünleri il il gezerek dağıtıyor.

Duru, temiz ve saf kelimelerinin kısaltması olan "DUTESA Platformu"nu kuran genç gönüllüler Emirhan Belli, Kübra Beler ve Zerda Tatar, şehirleri dolaşarak oyuncaklı sabunları çocuklara dağıtıp el hijyeninin önemini anlatıyor.

Şu ana kadar 12 il gezen, imkanları yetmediği için 6 ile sabunları gönderen ve gittikleri illerde üniversitelerin laboratuvarlarında üretim gerçekleştiren gençler, Sakarya kent merkezinde aileleriyle dolaşan çocuklara oyuncaklı sabunları hediye etti.

- "Hem çocuklar oyuncak sahibi oluyor hem de el hijyenini sağlıyoruz"

Platformun kurucularından Uluslararası Balkan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Emirhan Belli (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda el yıkama alışkanlığını ön plana çıkarmak amacıyla 5 arkadaşıyla kendi imkanlarıyla sabun üretimine başladıklarını söyledi.

Ürünleri endemik bitkilerin özütleriyle imal ettiklerini anlatan Belli, "Malatya'da bulunan bir bitkinin içeriğinde el antiseptiği içeren maddeye rastladık ve bunu Ar-Ge laboratuvarlarında solüsyon olarak geliştirdik. 25. denemeden sonra el hijyenine uygun bir sabun ürettik." diye konuştu.

Belli, çalışmayı 81 ile yaymak hedefiyle çeşitli şehirleri gezdiklerini aktararak, gerekli nakdi kaynağı; oto kokuları, kolonya ve dezenfektan satarak elde ettiklerini anlattı.

Sabunların içine oyuncak koyma fikrini geliştirdiklerini dile getiren Belli, "İçine oyuncak koymamızın nedeni ise çocuklar bu sayede hem oyuncak sahibi oluyorlar hem de el hijyenini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Belli, salgın sürecinde içinde kolonya, dezenfektan ve sabun bulunan çantalar ile askıda hijyen projesine de başladıklarını aktararak, şu ana kadar bunları 30 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdıklarını kaydetti.

Daha çok kırsal kesimlere giderek çocuklara sabunları ilettiklerini vurgulayan Belli, "Dağıtımın yanında bilim atölyeleri ve gösterileri yapıyoruz. Çünkü pandemi sürecinde evde kalan çocukların canları sıkılıyor. Hem onları eğlendirmiş oluyoruz hem de ailelerden çok olumlu tepkiler alıyoruz, bizleri tebrik ediyorlar." dedi.

Belli, yetkililerden destek beklediklerini, böylece daha çok çocuğa ulaşma imkanı bulacaklarını sözlerine ekledi.



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