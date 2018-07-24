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Çocuklara dini eğitim verirken bunlara dikkat!

Çocuklarda dini eğitim verirken nelere dikkat ermek gerekir? İşte çocuklara dini eğitim verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar...

24 Temmuz 2018 Salı 19:33
Çocuklara dini eğitim verirken bunlara dikkat!

İslami eğitimi çocuklarına aşılamak isteyen pek çok anne ve baba, çocuklarının ilerleyen zamanlarda ibadetlerini yerine getirirken zorlanmamaları için küçük yaşlarda 'Dini eğitim' veren bir okula gönderir.

Orada verilen sure ezberleri, ilahiler, elif-ba okumaları ve şeklen gösterilen namaz eğitimini çocuklar kavramışsa anne ve babaların içi biraz olsun rahattır.

Ancak, burada gözden kaçırılan önemli bir nokta var ki o da, bu süreçlerin 'dini eğitimin kendisinin değil, parçalarının verilmiş olmasıdır.' Tüm bunların dışında dinin, Efendimiz (SAV)'in tanımıyla yarısını içine alan 'güzel ahlak', yani paylaşma, dürüstlük, cömertlik, yumuşaklık, affetmek gibi güzel huylar da öğretilmelidir.

Evde ya da başka bir yerde çocuklara verilen dini eğitim, yalnızca şekil üzerinden verilmeyip, verilen kavramların her birinin içindeki güzel duygu ve erdemlerden de anlatılmalıdır.

Dolayısıyla çocukta benimsenmesi istenen şeyi, ilk önce kalbine ısındırmak gerekir. Örneğin, çocuk Kuran-ı Kerimi öğrenecekse ilk olarak Kuran-ı Kerim'in ahlakı öğretilmelidir. Bu noktada 'içi dolu' bir din eğitimi vermek isteyen ebeveynler, şu üç ana unsura dikkat ederek çocuklarına bu yolda rehber olabilmelidir.

1- Yaratıcı inancı

2- Ahlaki donanım

3- İbadetler

 

Kaynak: yasemin.com

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 19:33
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