Çocuklara çok fazla oyuncak almak onların gelişimi için zararlı mıdır?

80'li yıllarla ülkemizin şimdiki halini karşılaştırdığımızda yaşamımızdaki pek çok şeyin değiştiğini fark edersiniz. O yıllarda bir oyuncağa, bir giysiye ulaşmak öyle kolay bir iş değildi. Maddi imkanı ne olursa olsun aileler ulaşabildikleri kadarını satın alabiliyorlardı. Ancak tüketici toplum yapısı öyle bir benimsendi ki şimdilerde insanların çoğu bozulan eşyalarını bile tamir ettirmeden yenisini almaya başladı.

Zararlı bir davranış mı

Çocukluğu 80'li, 90'lı yıllara denk gelen şimdinin ebeveynleri kendi çocukluklarından alamadıkları, sahip olamadıkları her şeyin çocuklarında olması arzu ediyor. Bu nedenle sıra sıra ayakkabılar, kolilerce oyuncakla doluyor evler. Ebeveynler bu davranışlarıyla aslında kendi içlerinde ukde kalanları evlatları için gerçekleştirmiş oluyor. Peki, bu tip bir davranış çocuklar için yararlı mı yoksa zararlı mı?

Bağ kuramıyorlar

Uzmanlar, çocuklara çok fazla oyuncak almanın büyük bir hata olduğunu belirtiyor. Çeşit çeşit oyuncağı olan çocuklar, ne yazık ki söz konusu oyun arkadaşlarıyla bağ kuramıyor. Oyuncakları ile bağ kuramayan çocuklar, gelişimleri için önemli olan bu ürünlerle yeteri kadar oynamıyor. Bu da becerilerinin gelişmesinin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

Tatmin olmuyorlar

Çocuklar istedikleri her şeye sahip olmanın kolay bir şey olduğunu düşünmeye başlıyor. Böylelikle çocuklar oyuncaklarının zarar görmesinden endişe etmiyor. “Nasıl olsa yenisi alınır” düşüncesiyle sorumlulukları gelişmiyor. Çocuklara çok sık hediye alınıyorsa belli bir zaman sonra alınanlardan mutlu olmamaya başlıyor. Sizin büyük bir heyecanla aldığınız hediye saniyeler içinde “Ben bunu istemiyordum” nidalarıyla yere atılıyor. Her istediklerine uğraşmadan, beklemeden kavuşan çocuklar ileriki yaşantılarında da büyük zorluklar yaşar.

Kurallar koyun

Çocuklar internet ve televizyonlar aracılığıyla siz istemezseniz de yeni çıkan tüm oyuncaklardan haberdar oluyor. Yoğun ısrarlarına boyun eğip çocuğunuzun direttiği her şeyi alarak onun kişiliğinde kalıcı hasarlar oluşturabilirsiniz. Bu nedenle oyuncak satın alırken bazı kurallar koyabilirsiniz. Örneğin; ayda bir belli bir fiyatı geçmeyen oyuncak alacağınızı evladınıza söyleyebilirsiniz. Onun tüm ısrarlarına direnerek, kuralınızı çiğnemezseniz; evladınız kısa süre içinde bu duruma ayak uyduracaktır. Bu şekilde onu arzularından mahrum ettiğinizi düşünmeyin, bu durum onun gelişimi için çok kıymetli.