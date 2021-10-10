Çocuklara büyük heyecan
Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi Dünya Kız Çocukları günü dolayısıyla Elegant Kafe’de bir araya geldi.
Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi Dünya Kız Çocukları günü dolayısıyla Elegant Kafe’de bir araya geldi.
Türk Kadınlar Birliği(TKB) Sakarya Şubesi gelecek nesillerin mirasçıları ile kahvaltı programında buluştu. Dernek üyelerinden Aysel Dülger’in katkıları ile düzenlenen kahvaltıda Başkan Tevhide Yağan gençlerle sohbet etti. Yağan, yıllardır düzenlenen bu organizasyonlarda çocuk ve gençlerin gözlerindeki ışıltının huzurunu anlatmanın tarifsiz olduğunu dile getirdi.