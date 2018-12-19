Çocuklara ağaca çıkmayı öğretirken yere çakıldı!

Samsun'da piknik yerinde çocuklara ağaca çıkmayı gösteren bir kişi ağaçtan düşerek ölümden döndü.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yeralan Mahallesi'nde meydana geldi. İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'de ikamet eden H.K.(34) hafta sonu dolayısıyla piknik yapmaya gitti. Çocuklara ağaca çıkmayı gösteren H.K., çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.K tedavi altına alındı.