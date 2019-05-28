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Çocuklar ve yaşlılar dikkat! Meteoroloji uyardı

Ramazan ayının son haftasında Bodrum başta olmak üzere Ege sahillerinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında artacağı belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta çocuk ve yaşlılar olmak üzere vatandaşları güneş ışınlarına karşı uyardı.

28 Mayıs 2019 Salı 14:23
Çocuklar ve yaşlılar dikkat! Meteoroloji uyardı

Haziran ayına birkaç gün kala, yaz mevsimi kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıkların 10 derece kadar artacağı öğrenildi. Afrika’dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Bodrum’da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bodrum’da hava sıcaklığının 29-30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Güneş ışınlarından uzak durun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının artacağı uyarısını yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.”

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 14:23
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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