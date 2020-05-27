Çocuklar unutulmadı

14 yaş arası çocukları yalnız bırakmadı.

Covid 19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bugün yurt geleninde 0-14 yaş arası çocukların saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde sokağa çıkmalarına izin verildi.

Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman ve Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı bir hafta sonra yeniden sokaklara çıkan çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklara ve ailelere kek ve meyve suyu dağıtan Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Kılıçdağı, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Kaymakam Nayman; “Sevgili Gemerekliler hepinizi canı gönülden selamlıyorum ve geçmiş bayramlarını kutluyorum. Bugüne kadar pandemi sürecinden olumsuz etkilenen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve küçük çocuklarımızın uzun süre evden çıkamamaları üzerine parklarda çocuk bahçelerinde oynadıklarına şahit olduk ve kendilerine Belediye Başkanımız Kılıçdağı ile birlikte kek ve meyve suyu ikramında bulunduk. Çocuklarımızın sevinci neşesi bizi de mutlu etti” dedi.

Gemerek Belediye Başkanı Kılıçdağı ise; “Sevgili hemşerilerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün kaymakam beyle beraber kaymakamlığın önündeki parkta çocuklarımıza belli bir saatte izin verilmesinden dolayı bu parkta çocuklarımızla beraber neşelerine ortak olduk. Çocuklara kek ve meşrubat ikram ettik. Çocuklar aileleriyle birlikte dolaşıyorlar mutlu bir görüntü aksetti. İlçemizde zaten olumsuz bir durum yok inşallah olmayacak” şeklinde konuştu.