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Aktüel Çocuklar TRT’nin sinema tırı ile doyasıya eğlendi
Aktüel

Çocuklar TRT’nin sinema tırı ile doyasıya eğlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kırıkkale'de, TRT sinema tırını ziyaret eden çocuklar, sevilen çizgi film ve animasyon yapımlarını izleme imkanı buldu. Sinemayla ilk kez tanışan bazı çocukların heyecanı yüzlerine yansıdı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) ait sinema tırı, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda çocukları ağırladı. Gösterim öncesinde heyecanla yerlerini alan çocuklar, çizgi film ve animasyon yapımlarını ilgiyle izledi. Rafadan Tayfa ve Nasreddin Hoca gibi sevilen karakterlerin yer aldığı gösterimler, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Sinemaya ilk kez giren bazı çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ile birlikte sinema tırını ziyaret ederek çocuklarla bir süre film izledi.

Vali Sarıibrahim, TRT Genel Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin çocuklar için önemli olduğunu belirterek, "TRT Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde, Genel Müdürümüzün kişisel desteği ve gayretiyle ilimizde bulunan tırımızda çocuklarımızla bir araya geldik. TRT'nin yapımı olan, Anadolu'yu anlatan, yerli ve milli değerlerimizi içeren oyunlar, çizgi filmler ve animasyonlarla çocuklarımızla birlikte olmak istedik. Onlar bizim umudumuz, mutluluğumuz ve gururumuz" dedi.

TRT'nin değişen ve gelişen yayın vizyonunu takdir ettiklerini ifade eden Sarıibrahim, bu tür etkinliklerin Kırıkkale başta olmak üzere 81 ilde ve farklı ülkelerde devam etmesini temenni etti. Sarıibrahim, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen TRT çalışanlarına da teşekkür etti.

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Halise Zümra, sinema deneyiminin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çok güzeldi ve çok eğlenceliydi. Sinemaya girdiğimde çok heyecanlandım. Uzun süredir buradayız. Çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Çocuğuyla birlikte etkinliğe katılan bir veli ise kızının gösterimde çok eğlendiğini söyledi. Etkinlikten memnun kaldıklarını belirten veli, yeniden gösterime katılacaklarını ifade etti.

Film gösteriminin ardından Türk Kızılay'ı tarafından çocuklara ve ailelerine limonata ile kek ikram edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Gezici Kütüphane otobüsü de çocuklardan ilgi gördü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Ergeç de çocuklarla yakından ilgilenerek etkinliği takip etti.

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TRT ortak yapımı animasyon filmi: Nasreddin Hoca 24 Temmuz’da sinemalarda

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