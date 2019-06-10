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Çocuklar tatilde spor yapacak

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:52
Çocuklar tatilde spor yapacak

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.


Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Yaz Spor Okulları 22 branşta eğitim verecek. 2019 Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 5-18 yaş aralığındaki her çocuğun ücretsiz olarak katılabileceği yaz spor okullarında, çocuklar bir yandan serbest zamanlarını değerlendirebilecek bir yandan da sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirebilecek.


Yaz Okullarında atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bilardo, bedensel engelli halter, cimnastik, futbol, güreş, hentbol, halter, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, oryantring, tenis, taekwondo, voleybol, yüzme ve wushu branşlarında eğitim verilecek.


Çocukların yaz tatilindeki serbest zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri için ücretsiz düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda çocuklar 22 branşta eğitim görecekler. Yaz boyunca devam edecek İl Spor Merkezi çalışmaları hakkında, mesai saatleri içinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor servisinden detaylı bilgi alınabilecek.


Yaz Spor Okullarının açılışı 29 Haziran 2019 tarihinde 18 Temmuz Spor Salonu’nda, kurslar ise 01 Temmuz 2019 – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:52
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