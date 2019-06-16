Çocuklar tatilde, dijital oyuncular mesaide

Akit Ekonomi

Milyonlarca çocuğun karnelerini alıp tatile başlaması dijital oyun sektörünün iştahını kabarttı. Günden güne yayılan dijital oyun pazarında güçlü olmak isteyen Türk girişimciler, hedef kitleleri arasında yer alan çocuklar için farklı oyunlar geliştiriyor. Kullanıcı sayısının 30 milyonu aştığı pazarın büyümesinde tatil dönemleri kadar ihracata dönük yatırımlar da büyük rol oynuyor. Yaklaşık 300 firmanın faaliyet gösterdiği dijital oyun pazarında geçen yıl 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Türk oyunlarını ise en çok Amerika, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkeler oynuyor. İçeride ise hem çevrimiçi hem de çevrimdışı dijital oyun pazarı hızlı bir şekilde gelişiyor.

2.1 milyar kişi oyun başında

Dijital oyun pazarı küresel boyutta 2016’da 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasının ardından hızla büyüyerek 130 milyar dolara ulaştı. 2020 beklentisi ise 150 milyar dolar. Türkiye pazarı ise yapılan yatırımlarla 1 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaştı. Yüzde 1’lik payla dünyada 16. sırada olan Türk oyun pazarının yeni fikir ve projelerle gelecek 5 yıl içinde global bütçeden daha fazla pay alması bekleniyor. Çin’de 656 milyon, ABD’de 160 milyon, Rusya’da 71 milyon, Almanya’da 37.2 milyon, Fransa’da 31.6 milyon kişi dijital oyun oynuyor. Dünya genelinde ise 2.1 milyar kişi bilgisayar başında bulunuyor. Türkiye, pazar büyüklüğü açısından dünyada 18. sırada yer alıyor.

İstihdama aç bir alan

Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayımcıları Derneği (OYUNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Kendirli, sektörün bu alanda insan kaynağına çok ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Dijital Oyun Endüstrisi Terminolojisi isimli bir araştırma kitabını tüm okul kütüphanelerine hediye ettik. Kamu tarafından da değişen piyasa koşullarına göre yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Kendirli, oyun sektörünün ulaştığı başarılı ihracat rakamlarıyla iç pazara da istihdam boyutuyla katkı sağladığına dikkat çekti. OYUNDER verilerine göre söz konusu alanda yalnızca programcılık ve tasarım için değil, pazarlama ve sahaya yönelik pek çok pozisyonda da insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Donanım, teknik alt yapı, güvenlik ve e-spor sektörün en çok iş kaynağına ihtiyaç duyduğu alanlardan.

Yatırım için de fırsat

Önemli ivme kazanan oyun sektörü yatırım yapmak için kârlı bir alan arayanlar için de fırsatlar barındırıyor. OYUNDER’in açıklamalarına göre az sayıda firma ile büyük bir ihracat rakamına ulaşan sektör, yeni yatırımcılar için iyi bir alternatif.

Türk oyunları güney Amerika’nın gözdesi

Oyun sektörü dünyanın pek çok bölgesine oyun ihracatı gerçekleştiriyor. Türk oyunları en çok; Meksika, Brezilya, Arjantin, Venezuela, Çin, Japonya, Endonezya, Filipinler, Malezya, Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerin oyun severleri tarafından oynanıyor. Türkiye’de en çok ABD kökenli dijital oyunlar tercih ediliyor.