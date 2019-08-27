0553 313 94 23

Çocuklar şifalı suda yüzerek serinliyorlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine bulunan şifalı suda çocuklar doyasıya yüzerek serinliyorlar.

27 Ağustos 2019 Salı 10:21
Çocuklar şifalı suda yüzerek serinliyorlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine bulunan şifalı suda çocuklar doyasıya yüzerek serinliyorlar.


Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi’nde bağlı ve İran’a sınır olan Akpınar köyü Beşevler mezrasındaki şifalı su, şifa bulmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Şifa arayanların yanı sıra köyün çocukları ise yoğun sıcaklıktan dolayı serinlemek şifalı su mekanları oldu. Yıllardır şifalı su olarak bilinen mekan, köyde yaşayan vatandaş bu suyun bölgenin turizmine kazandırmasını istiyorlar. Ertan Aktaş isimli çocuk;“Her gün arkadaşlarımla buraya geliyoruz. Havalar çok sıcak. Bizde fırsatı değerlendirmek için bu suda yüzerek serinliyoruz. Şifalı su olduğu için daha da güzel oluyor. Ama her şeye rağmen güzel ve temiz bir havada yaşıyoruz” dedi.


İsmail Aktaş çocuk ise; “Burası Beşevler köyü. Biz her zaman suya giriyoruz. Köyde sıcaklık fazla olduğu için bizde arkadaşlarla toplanıp gelip burada bulunan şifalı suda yüzüyoruz. Güzel bir keyif alıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tekin Pazaryerispor sporcuları ve yönetimi ile bir araya geldi
    1. Başkan Tekin Pazaryerispor sporcuları..
    2. Amazon.com.tr'de okula dönüş..
    3. Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı..
    4. Anadolu Isuzu’dan, Prilep..
    5. Pompalı tüfekle eşini vurup intihara..
    6. Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    7. Pazaryeri Belediyesi’nden kaldırım..
    8. Azez’de bomba patladı: 2 ölü, 9 yaralı
    9. Başkan Çetin’den Kaymakam Yıldız’a..
    10. İşte 8 teröristin etkisiz hale..
    11. "Olumlu gelişmelerin anahtarı..
    12. Su Kayağı Tutkunları Osmangazi’de..
    13. Uzmandan “burun kanaması” uyarısı
    14. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    15. Mersin'de kan donduran olay! Önce..
    16. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman..
    17. Zam beklentisinde son viraj
    18. Büyükçekmece Belediyesi Meslek..
    19. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 11..
    20. Elazığ’da PKK/KCK Operasyonu: 5 gözaltı
    21. Alternatif Bank'a Stevie'den 4 ödül
    22. Tek yumurta ikizleri aynı gün obezite..
    23. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü
    24. TSK’dan "Zaferin Ayak Sesleri" klibi
    25. (Özel) Esenyurt’ta rezidansta yangın..
    26. (Özel) Bir yıllık emeğe tüfekli koruma
    27. GÜNCELLEME - Tunceli'de iki terörist..
    28. Ankara'da okul servis ücretlerine..
    29. Trump ve Merkel'le Fransa'da görüştü
    30. Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!